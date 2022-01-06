Дочка Стівена Спілберга виходить заміж

Пара разом уже понад 2 роки.

Дочка американського кінорежисера та продюсера, 75-річного Стівена Спілберга, 31-річна акторка та співачка Саша Спілберг порадувала 65 тисяч підписників у своєму Instagram новиною про те, що вона виходить заміж за свого коханого, сина відомого ресторатора, Гаррі МакНеллі. Про це пише Fox News.

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Дочка відомого режисера поділилася з фанатами фрагментом особистого щоденника, у якому написано, що дівчина вийде заміж за свого бойфренда Гаррі після першого побачення.

Серія фото включає, крім сторінки щоденника, фото Саші біля моря і знімок закоханих біля новорічної ялинки. Як зазначила Саша, сфотографував їх її батько, відомий режисер Стівен Спілберг. Гаррі написав на своїй сторінці: "Вона сказала так!", зазначивши, що зробив Саші пропозицію напередодні Нового року.

Зазначимо, що зустрічаються Саша та Гаррі МакНеллі понад 2 роки.

[ + – ] Пост Саші Спілберг.

"Мій щоденник знову правильний!!

1. Ранок після

2. Запис у щоденнику відразу після першого побачення

3. Мить після того, як він зробив пропозицію. (Без відома Гаррі, мій тато таємно знімав. Класика.)", — підписала карусель фото Саша Спілберг.

[ + – ] Саша Спілберг та Гаррі МакНеллі.

Саша Спілберг — старша дочка режисера та його другої дружини Кейт Кепшоу, зірки фільму "Індіана Джонс та храм долі". Крім Саші, подружжя також виховує двох біологічних дітей та трьох прийомних. Саша стала акторкою, як і її мати, та розпочала музичну кар'єру. Втім, вона вирішила відмовитися від свого відомого прізвища та взяла псевдонім Баззі Лі.

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