В Венеции откроют для туристов здание, в которое никого не пускали 500 лет (фото, видео)

Ранее в этом здании жили семьи венецианских прокуроров, которые в буквальном смысле вершили судьбу города.

Одна из самых знаковых достопримечательностей Венеции, исторический дворец Procuratie Vecchie на площади Сан-Марко, впервые за 500 лет открывает свои двери для публики после капитальной реставрации под руководством британского архитектора сэра Дэвида Чипперфилда. Туристы смогут увидеть палаццо, являющееся образцом архитектуры эпохи Возрождения, изнутри уже в апреле этого года, сообщает The Times.

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Procuratie Vecchie – один из самых узнаваемых фасадов итальянского города, образующий периметр площади с колоннами. Но, несмотря на то, что его фотографируют миллионы туристов, которые ежегодно спускаются в Плавучий город, его интерьеры веками были закрыты для публики.

Однако уже несколько лет в нем полным ходом идет реставрация, а здание станет выставочным пространством. Проект является инициативой итальянской страховой компании Generali, которая с 1832 года разместила во дворце свою итальянскую штаб-квартиру, взяв в качестве логотипа изображение льва святого Марка.

Generali занимала дворец до 1989 года, но потом съехала. Несколько лет назад она вернулась с идеей преобразовать частично заброшенный четырехэтажный дворец площадью почти 11 тыс. кв. м в штаб-квартиру своего нового социального проекта The Human Safety Net, направленного на помощь стартапам, которыми управляют беженцы, а также решение вопросов обеспечения равных возможностей для детей из социально уязвимых слоев населения и спасения новорожденных от асфиксии.

[ + – ] Во дворце площадью 11 тыс. кв.м. разместится штаб-квартира социального проекта The Human Safety Net

Главный фасад палаццо имеет 52 арки на уровне земли и 300 окон наверху. В рамках его реконструкции на крыше появится терраса, в здании – зрительный зал на 200 мест и большие экраны для выставок, помещения для гуманитарных организаций, кафе и аудитории. На первом этаже, где раньше располагались офисы руководства компании, реставрируются люстры и фрески XIX века. Мраморный плинтус на первом этаже защитит комнаты от наводнения в самой нижней части Венеции, которая уходит под воду, когда приливы поднимаются на 90 см.

[ + – ] Мраморный плинтус на первом этаже защитит комнаты от наводнения в самой нижней части Венеции, которая уходит под воду, когда приливы поднимаются на 90 см.

Generali планирует устраивать здесь выставки, перформансы и тому подобное, благодаря чему около 20 млн человек, ежегодно посещающих площадь Сан-Марко, смогут познакомиться с общественной деятельностью страховой группы.

Сумма инвестиций в реставрацию еще в 2018 году была озвучена на уровне 140 млн евро.

[ + – ] Частично заброшенное здание обретает новую жизнь

Сэр Дэвид Чипперфилд говорит, что этот проект стал для него бесценным опытом. Он ставил перед собой задачу "вернуть в интерьеры единообразие" и "внести ясность" в здание, "сильно искаженное" перестройками на протяжении многих веков, а также восстановить внутреннее убранство, укрепить полы и установить водоотливные резервуары для борьбы с наводнениями.

[ + – ] Реставраторы сделали акцент на восстановлении предыдущих интерьеров, искаженных перестройками [ + – ] Вид после реконструкции

"Это был частный мир, и мне приятно превратить его в общественное место", – признался архитектор, который также руководил восстановлением Нового музея в Берлине.

Здание раньше занимали девять прокуроров Венеции из самых богатых семей города, которые представляли элиту венецианского общества, и их должность уступала только дожу. Они жили и работали в прокурациях, ухаживали за базиликой, а также оказывали благотворительную помощь бедным и управляли завещаниями жителей.

"Они были частью того жесткого контроля над венецианцами, который сделал Венецию настолько успешной, и тот факт, что они жили с видом на самую важную площадь города, символизировал этот контроль", – рассказал менеджер реставрационных работ Альберто Торселло.

[ + – ] Здание занимали девять прокуроров Венеции из самых богатых семей города Фото: Getty Images

Здание Старых прокураций спроектировал Бартоломео Бон, а достроил Якопо Сансовино в начале XVI века. Первая часть дворца была завершена в 1532 году, прежде чем в том же веке построили второй двойной фасад на другой стороне площади. Там позже располагалось известное кафе "Флориан", которое обслуживало интеллигенцию Просвещения и известных писателей и художников, таких как Марсель Пруст, Чарльз Диккенс, лорд Байрон и Гете.

В период французской оккупации при Наполеоне Прокуратура была превращена в официальную королевскую резиденцию, а церковь и часть здания снесли.

Напомним, Венеция собирается ввести плату для туристов, которые приезжают в город на один день.