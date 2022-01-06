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В Венеции откроют для туристов здание, в которое никого не пускали 500 лет (фото, видео)

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прокурации
Фото: Getty Images

Ранее в этом здании жили семьи венецианских прокуроров, которые в буквальном смысле вершили судьбу города.

Одна из самых знаковых достопримечательностей Венеции, исторический дворец Procuratie Vecchie на площади Сан-Марко, впервые за 500 лет открывает свои двери для публики после капитальной реставрации под руководством британского архитектора сэра Дэвида Чипперфилда. Туристы смогут увидеть палаццо, являющееся образцом архитектуры эпохи Возрождения, изнутри уже в апреле этого года, сообщает The Times.

Procuratie Vecchie – один из самых узнаваемых фасадов итальянского города, образующий периметр площади с колоннами. Но, несмотря на то, что его фотографируют миллионы туристов, которые ежегодно спускаются в Плавучий город, его интерьеры веками были закрыты для публики.

Однако уже несколько лет в нем полным ходом идет реставрация, а здание станет выставочным пространством. Проект является инициативой итальянской страховой компании Generali, которая с 1832 года разместила во дворце свою итальянскую штаб-квартиру, взяв в качестве логотипа изображение льва святого Марка.

Generali занимала дворец до 1989 года, но потом съехала. Несколько лет назад она вернулась с идеей преобразовать частично заброшенный четырехэтажный дворец площадью почти 11 тыс. кв. м в штаб-квартиру своего нового социального проекта The Human Safety Net, направленного на помощь стартапам, которыми управляют беженцы, а также решение вопросов обеспечения равных возможностей для детей из социально уязвимых слоев населения и спасения новорожденных от асфиксии.

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Во дворце площадью 11 тыс. кв.м. разместится штаб-квартира социального проекта The Human Safety Net

Главный фасад палаццо имеет 52 арки на уровне земли и 300 окон наверху. В рамках его реконструкции на крыше появится терраса, в здании – зрительный зал на 200 мест и большие экраны для выставок, помещения для гуманитарных организаций, кафе и аудитории. На первом этаже, где раньше располагались офисы руководства компании, реставрируются люстры и фрески XIX века. Мраморный плинтус на первом этаже защитит комнаты от наводнения в самой нижней части Венеции, которая уходит под воду, когда приливы поднимаются на 90 см.

Венеция
Мраморный плинтус на первом этаже защитит комнаты от наводнения в самой нижней части Венеции, которая уходит под воду, когда приливы поднимаются на 90 см.

Generali планирует устраивать здесь выставки, перформансы и тому подобное, благодаря чему около 20 млн человек, ежегодно посещающих площадь Сан-Марко, смогут познакомиться с общественной деятельностью страховой группы.

Сумма инвестиций в реставрацию еще в 2018 году была озвучена на уровне 140 млн евро.

Частично заброшенное здание обретает новую жизнь

Сэр Дэвид Чипперфилд говорит, что этот проект стал для него бесценным опытом. Он ставил перед собой задачу "вернуть в интерьеры единообразие" и "внести ясность" в здание, "сильно искаженное" перестройками на протяжении многих веков, а также восстановить внутреннее убранство, укрепить полы и установить водоотливные резервуары для борьбы с наводнениями.

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Реставраторы сделали акцент на восстановлении предыдущих интерьеров, искаженных перестройками
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Вид после реконструкции

"Это был частный мир, и мне приятно превратить его в общественное место", – признался архитектор, который также руководил восстановлением Нового музея в Берлине.

Здание раньше занимали девять прокуроров Венеции из самых богатых семей города, которые представляли элиту венецианского общества, и их должность уступала только дожу. Они жили и работали в прокурациях, ухаживали за базиликой, а также оказывали благотворительную помощь бедным и управляли завещаниями жителей.

"Они были частью того жесткого контроля над венецианцами, который сделал Венецию настолько успешной, и тот факт, что они жили с видом на самую важную площадь города, символизировал этот контроль", – рассказал менеджер реставрационных работ Альберто Торселло.

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Здание занимали девять прокуроров Венеции из самых богатых семей города
Фото: Getty Images

Здание Старых прокураций спроектировал Бартоломео Бон, а достроил Якопо Сансовино в начале XVI века. Первая часть дворца была завершена в 1532 году, прежде чем в том же веке построили второй двойной фасад на другой стороне площади. Там позже располагалось известное кафе "Флориан", которое обслуживало интеллигенцию Просвещения и известных писателей и художников, таких как Марсель Пруст, Чарльз Диккенс, лорд Байрон и Гете.

В период французской оккупации при Наполеоне Прокуратура была превращена в официальную королевскую резиденцию, а церковь и часть здания снесли.

Напомним, Венеция собирается ввести плату для туристов, которые приезжают в город на один день.