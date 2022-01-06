У Венеції відкриють для туристів будівлю, у яку нікого не пускали 500 років (фото, відео)

Раніше в цьому будинку жили сім'ї венеційських прокурорів, які буквально вершили долю міста.

Одна з найзнаковіших пам'яток Венеції, історичний палац Procuratie Vecchie на площі Сан-Марко, вперше за 500 років відчиняє свої двері для публіки після капітальної реставрації під керівництвом британського архітектора сера Девіда Чіпперфілда. Туристи зможуть побачити палаццо, яке є взірцем архітектури епохи Відродження, зсередини вже у квітні цього року, повідомляє The Times.

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Procuratie Vecchie – один із найвідоміших фасадів італійського міста, що утворює периметр площі з колонами. Але, попри те, що його фотографують мільйони туристів, які щороку спускаються до Плавучого міста, його інтер'єри століттями були закриті для публіки.

Проте вже кілька років у ньому була повна реставрація, а будівля стане виставковим простором. Проєкт є ініціативою італійської страхової компанії Generali, яка з 1832 року розмістила в палаці свою італійську штаб-квартиру, взявши як логотип зображення лева святого Марка.

Generali займала палац до 1989 року, але згодом з'їхала. Декілька років тому вона повернулася з ідеєю перетворити частково занедбаний чотириповерховий палац площею майже 11 тис. кв. м у штаб-квартиру свого нового соціального проєкту The Human Safety Net, спрямованого на допомогу стартапам, якими управляють біженці, а також вирішення питань забезпечення рівних можливостей для дітей із соціально вразливих верств населення та порятунку новонароджених від асфіксії.

[ + – ] У палаці площею 11 тис. кв. розміститься штаб-квартира соціального проєкту The Human Safety Net

Головний фасад палаццо має 52 арки на рівні землі та 300 вікон нагорі. У межах його реконструкції на даху з'явиться тераса, у будівлі – зал для глядачів на 200 місць і великі екрани для виставок, приміщення для гуманітарних організацій, кафе та аудиторії. На першому поверсі, де раніше розташовувалися офіси керівництва компанії, реставруються люстри та фрески ХІХ століття. Мармуровий плінтус на першому поверсі захистить кімнати від повені в нижній частині Венеції, яка йде під воду, коли припливи піднімаються на 90 см.

[ + – ] Мармуровий плінтус на першому поверсі захистить кімнати від повені в нижній частині Венеції, яка йде під воду, коли припливи піднімаються на 90 см.

Generali планує влаштовувати тут виставки, перформанси тощо, завдяки чому близько 20 млн людей, які щороку відвідують площу Сан-Марко, зможуть познайомитись з громадською діяльністю страхової групи.

Суму інвестицій у реставрацію ще у 2018 році було озвучено на рівні 140 млн євро.

[ + – ] Частково занедбана будівля знаходить нове життя

Сер Девід Чіпперфілд каже, що цей проєкт став для нього безцінним досвідом. Він ставив собі завдання "повернути в інтер'єри одноманітність" і "внести ясність" до будівлі, "сильно спотвореної" перебудовами протягом багатьох століть, і навіть відновити внутрішнє оздоблення, зміцнити підлоги і встановити водовідливні резервуари боротьби з повенями.

[ + – ] Реставратори наголосили на відновленні попередніх інтер'єрів, спотворених перебудовами [ + – ] Вигляд після реконструкції

"Це був приватний світ, і мені приємно перетворити його на громадське місце", — зізнався архітектор, який також керував відновленням Нового музею в Берліні.

Будівлю раніше займали дев'ять прокурорів Венеції з найбагатших сімей міста, які представляли еліту венеційського суспільства, і їхня посада поступалася лише дожу. Вони жили і працювали в прокураціях, доглядали базиліку, а також надавали благодійну допомогу бідним і керували заповітами мешканців.

"Вони були частиною того жорсткого контролю над венеційцями, який зробив Венецію настільки успішною, і той факт, що вони жили з видом на найважливішу площу міста, символізував цей контроль", — розповів менеджер реставраційних робіт Альберто Торселло.

[ + – ] Будинок займали дев'ять прокурорів Венеції з найбагатших сімей міста Фото: Getty Images

Будівлю Старих прокурацій спроєктував Бартоломео Бон, а добудував Якопо Сансовіно на початку XVI ст. Перша частина палацу була завершена в 1532 році, перш ніж у тому ж столітті збудували другий подвійний фасад з іншого боку площі. Там пізніше розташовувалося відоме кафе "Флоріан", яке обслуговувало інтелігенцію Просвітництва та відомих письменників та художників, таких як Марсель Пруст, Чарльз Діккенс, лорд Байрон та Гете.

У період французької окупації при Наполеоні Прокуратура була перетворена на офіційну королівську резиденцію, а церкву та частину будівлі знесли.

Нагадаємо, Венеція збирається запровадити плату для туристів, які приїжджають до міста на один день.