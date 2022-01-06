Тренд сезона. Сальма Хайек показала купальник с "хищным" принтом

После съемок актриса отправилась в отпуск

Последним Сальма запостила фото в самом трендовом купальнике сезона – с хищным принтом. Хоть 2022 год и является годом тигра, но в моду вошли вещи и с прочим хищным принтом, самый популярный среди которых все же остается леопардовый.

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Купальник, который 55-летняя актриса надела ради яркого снимка – от бренда Saint Laurent. "Первый кофе в первый понедельник первого месяца нового года", — подписала Сальма фотографию, сделанную на террасе у бассейна с видом на океан и пальмовую рощу.

[ + – ] Модный пляжный образ Сальмы Хайек Фото: Instagram salmahayek

Где именно она проводит новогодние праздники – неизвестно, но, вероятней всего это Мексика, откуда актриса родом.

Ранее, еще в прошлом году Сальма опубликовала фото в черном купальнике от Gucci. "Это не мой гардероб для "Дома Гуччи", но я все равно настоятельно рекомендую его", — подписала снимок Сальма.