Тренд сезону. Сальма Хаєк показала купальник із "хижим" принтом

Після зйомок акторка вирушила у відпустку

Останнім Сальма запостила фото в трендовому купальнику сезону – з хижим принтом. Хоч 2022 рік і є роком тигра, але в моду увійшли речі і з іншим хижим принтом, найпопулярнішим серед яких все ж таки залишається леопардовий.

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Купальник, який 55-річна актриса вдягла заради яскравого знімку, – від бренду Saint Laurent. "Перша кава в перший понеділок першого місяця нового року", — підписала Сальма фотографію, зроблену на терасі біля басейну з видом на океан і пальмовий гай.

[ + – ] Модний пляжний образ Сальми Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Де саме вона проводить новорічні свята – невідомо, але, найімовірніше, це Мексика, звідки актриса родом.

Раніше ще торік Сальма опублікувала фото в чорному купальнику від Gucci. "Це не мій гардероб для "Дому Ґуччі", але я все одно наполегливо рекомендую його", — підписала знімок Сальма.