Сальма Хаєк поділилася відвертим фото в образі від Gucci

Акторка позує в чорному купальнику Gucci біля басейну

55-річна акторка Сальма Хаєк виклала фото у своєму Instagram, на якому вона зображена в чорному купальнику від бренду Gucci, історія родини-засновників якого наразі транслюється у всіх кінотеатрах світу. Одну з ключових ролей у фільмі Рідлі Скотта "Дім Гуччі" зіграла і Сальма Хаєк. Вона перевтілилася у ворожку Піну, яка бачить майбутнє і може навести вроки на колишніх чоловіків і недоброзичливців. Саме вона і допомагає Патриції Реджані (Гуччі) організувати вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо, найнявши двох знайомих чоловіків.

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[ + – ] Сальма Хаєк у купальнику від Gucci

"Це не мій гардероб для "Дому Гуччі", але я все одно наполегливо рекомендую його", — підписала знімок Сальма.

Варто зазначити, що спеціального для ролі ворожки в "Домі Гуччі" Сальма Хаєк набрала кілька кілограмів. Проте не одразу змогла їх скинути, за що піддалася критиці з боку хейтерів. 55-річна акторка зізналася, що значну роль у зміні фігури відіграла жіноча природа — зміни гормонального фону, вагітність, менопаузи тощо. Хоча варто зазначити, що на новому знімку акторка в хорошій формі.

[ + – ] Актори "Дому Гуччі" (Адам Драйвер, Леді Гага, Джаред Лето, Аль Пачіно) та режисер картини Рідлі Скотт

Нагадаємо, Сальма Хаєк стала часто з'являтися на публіці з донькою. Валентині 14 років і вона дуже схожа на матір, про що вже зазначали фанати акторки.

Раніше стало відомо, як відреагували на фільм "Дім Гуччі" сама родина Гуччі та дизайнер Том Форд, якого також показали в картині. Їхні враження не надто позитивні від втілення їхніх героїв на екранах.