Сальма Хаєк знову з'явилася на публіці з донькою

Фанати акторки вже помічали схожість матері та доньки

Мексиканська та американська акторка Сальма Хаєк прийшла на церемонію відкриття своєї зірки на Голлівудській алеї слави зі своєю дочкою-підлітком Валентиною. Дівчинці 14 років і вона дуже схожа на матір, про що вже зазначали користувачі мережі. Оскільки раніше донька вже супроводжувала Сальму на прем’єрі "Вічних" у Лондоні. Нагадаємо, що в художньому фільмі "Вічні" від Marvel актриса зіграла духовного лідера супергероїв на ім'я Аджак.

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[ + – ] Сальма Хаєк на відкритті своєї зірки на Голлівудській алеї слави

На алеї слави мати та дочка з’явилися в образах total black. Ці парні аутфіти підкреслили і так уже помічену схожість зіркової матері та доньки. На 55-річній Сальмі виблискувала чорна сукня з ланцюгами на грудях, а на її дочці була мінісукня, обшита хутром у зоні декольте і знизу, та чорний піджак. На ногах Валентини були ботфорти на каблуку.

[ + – ] Сальма Хаєк з донькою Валентиною на Голлівудській алеї слави. Фото: legion-media

Варто нагадати, що 14-річна Валентина Палома Піно це єдина донька Сальми Хаєк від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з яким акторка одружилася у 2009 році у Венеції. Проте в чоловіка є ще четверо дітей від попередніх стосунків.

[ + – ] Сальма Хаєк з донькою на прем"єрі "Вічних" у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Сальма Хаєк уперше з'явилася на публіці з донькою Валентиною. Перед цим Сальма виводила у світ свою доньку, коли та ще була зовсім маленькою. Тому ця поява на червоній доріжці в Лос-Анджелесі викликала фурор. Тоді вони також обрали образи total black.

Раніше ми повідомляли, що влітку 2021 року акторка Сальма Хаєк красувалася на сторінках американського журналу InStyle. Зірка в розкішних та дорогих образах прикрасила обкладинку видання.