Сальма Хайек снова появилась на публике с дочерью

Фанаты актрисы замечали сходство матери и дочери

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на церемонию открытия своей звезды на Голливудской аллее славы со своей дочерью-подростком Валентиной. Девушке 14 лет и она очень похожа на мать, что уже давно отмечали пользователи Сети. Поскольку раньше дочь уже сопровождала Сальму на премьере "Вечных" в Лондоне. Напомним, что в художественном фильме "Вечные" от Marvel актриса сыграла духовного лидера супергероев по имени Аджак.

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[ + – ] Сальма Хайек на открытии своей звезды на Голливудской аллее славы

На аллее славы Сальма и ее дочь Валентина появились в образах total black. Эти лаконичные аутфиты подчеркнули уже очевидное сходство звездной матери и дочери. 55-летняя Сальма предпочла черное платье с цепочками на груди, а на Валентине было мини-платье, отороченное мехом в области декольте пи подола, которое она дополнила черным пиджаком. На ногах Валентины красовались ботфорты на каблуке.

[ + – ] Сальма Хайек с дочерью Валентиной на Голливудской аллее славы. Фото: legion-media

Стоит напомнить, что 14-летняя Валентина Палома Пино — это единственная дочь Сальмы Хайек от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, за которого актриса вышла замуж в 2009 году в Венеции. Однако у мужчины есть еще четверо детей от предыдущих отношений.

[ + – ] Сальма Хайек с дочерью на премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе

Напомним, в октябре 2021 года Сальма Хайек впервые появилась на публике с дочерью Валентиной. Перед этим Сальма выводила в свет свою дочь, когда она была еще совсем маленькой. Поэтому это появление на красной дорожке в Лос-Анджелесе произвело фурор. Тогда они тоже выбрали образы total black.

Ранее мы сообщали, что летом 2021 года актриса Сальма Хайек красовалась на страницах американского журнала InStyle. Звезда в роскошных и дорогих образах украсила обложку издания.