Сальма Хайек поделилась откровенным фото в образе от Gucci

Актриса позирует в черном купальнике Gucci у бассейна.

55-летняя актриса Сальма Хайек выложила фото в своем Instagram, на котором она изображена в черном купальнике от бренда Gucci, история семьи-основателей которого транслируется сейчас во всех кинотеатрах мира. Одну из ключевых ролей в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи" сыграла и Сальма Хайек. Она превратилась в гадалку Пину, которая видит будущее и может навести порчу на бывших мужей и недоброжелателей. Именно она и помогает Патриции Реджани (Гуччи) организовать убийство своего бывшего супруга Маурицио, наняв для убийства двух знакомых мужчин.

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[ + – ] Сальма Хайек в купальнике от Gucci

"Это не мой гардероб для "Дома Гуччи", но я все равно настоятельно рекомендую его", — подписала снимок Сальма.

Стоит отметить, что специального для роли гадалки в "Доме Гуччи" Сальма Хайек набрала несколько килограммов. Однако не сразу смогла их сбросить, за что подверглась критике со стороны хейтеров. 55-летняя актриса призналась, что значительную роль в смене фигуры сыграла женская природа — изменения гормонального фона, беременность, менопаузы и т.д. Хотя стоит отменить, что на новом снимке в купальнике актриса в хорошей форме.

[ + – ] Актеры "Дома Гуччи" (Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино) и режиссер картины Ридли Скотт

Напомним, Сальма Хайек стала часто появляться на публике с дочерью. Валентине 14 лет и она очень похожа на мать, о чем уже отмечали фанаты актрисы.

Ранее стало известно, как отреагировали на фильм Дом Гуччи сама семья Гуччи и дизайнер Том Форд, которого также показали в картине. Их впечатления не слишком положительны от воплощения их героев на экранах.