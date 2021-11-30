"Оскорбляет наследие": семья Гуччи отреагировала на фильм Ридли Скотта

По мнению потомков Альдо Гуччи, авторы фильма не потрудились посоветоваться с ними и показали события тех дней в собственной интерпретации.

После выхода на экраны нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" многие гадали, как же на показанные в картине события отреагируют ныне живущие члены знаменитого семейства. И реакция не заставила себя ждать, пишет Variety.

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Наследники Альдо Гуччи, управлявшего модным домом Gucci с 1953 по 1986 год, наконец, выступили с заявлением, в котором озвучили свою точку зрения на фильм, и ее сложно назвать восторженной.

В частности, родственники возмущены тем, что авторы ленты "не потрудились посоветоваться с наследниками" и показали членов семьи Гуччи "как головорезов, невежественных и равнодушных к миру вокруг них", а также некоторые события, отношения и тон, которые к реальной истории никакого отношения не имеют.

"Это чрезвычайно болезненно с человеческой точки зрения и оскорбляет наследие, на котором сегодня построен бренд", – говорится в заявлении.

Не понравилось им и то, что Патриция Реджани, осужденная в 1988 году за содействие в убийстве Маурицио Гуччи, и авторами картины, и актерами показана как жертва, пытающаяся выжить в суровом корпоративном мире мужчин:

"Это далеко от истины. Более того, на протяжении своей 70-летней истории, в течение которой это был семейный бизнес, Gucci оставался инклюзивной компанией. Действительно, именно в 1980-х годах – в историческом контексте, в котором действие происходит в фильме – женщины занимали несколько высших должностей: были ли они членами семьи или посторонними по отношению к ней, в их число входил президент Gucci America, глава отдела по связям с общественностью и и член совета директоров Gucci America"

Гуччи заявляют, что они – семья, почитающая труд и наследие своих предков, память которых не заслуживает того, чтоб ее беспокоили, а фильм "не соответствует действительности и не воздает должное своим главным героям".

О том, каким образом они собираются решать возникшие противоречия, не уточняется, но в заявлении говорится, что "члены семьи Гуччи" оставляют за собой полное право защищать имя, имидж и достоинство своих близких".

Ранее свое отношение к фильму высказал дизайнер Том Форд, который в свое время занимал пост директора модного дома Gucci и был свидетелем событий, показанных в картине. По его словам, он на некоторых моментах смеялся вслух и не был уверен, это "фарс или захватывающий рассказ о жадности".

Напомним, почему стоит пойти в кинотеатр и посмотреть фильм "Дом Гуччи", главные роли в котором исполнили Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джарел Лето и др.