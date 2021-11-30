"Ображає спадщину": родина Ґуччі відреагувала на фільм Рідлі Скотта

На думку нащадків Альдо Ґуччі, автори фільму не намагалися порадитися з ними та показали події тих днів у власній інтерпретації.

Після виходу на екрани нового фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі" багато хто розмірковував, як же на показані в картині події відреагують члени знаменитого сімейства, які нині живуть. І реакція не забарилася, пише Variety.

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Спадкоємці Альдо Ґуччі, який керував модним будинком Gucci з 1953 по 1986 рік, нарешті, виступили з заявою, у якій озвучили свою точку зору на фільм, і її складно назвати захопленою.

Зокрема, родичі обурені тим, що автори стрічки "не потрудилися порадитися зі спадкоємцями" та показали членів родини Ґуччі "як головорізів, неосвічених і байдужих до світу навколо них", а також деякі події, стосунки та тон, які до реальної історії жодного відношення не мають.

"Це надзвичайно болісно з людської точки зору й ображає спадщину, на якій сьогодні побудовано бренд", – йдеться в заяві.

Не сподобалося їм і те, що Патриція Реджані, засуджена в 1988 році за сприяння вбивстві Мауріціо Ґуччі, і авторами картини, і акторами показана як жертва, яка намагається вижити в суворому корпоративному світі чоловіків.

"Це далеко від істини. Ба більше, протягом своєї 70-річної історії, протягом якої це був сімейний бізнес, Gucci залишався інклюзивною компанією. Насправді, саме в 1980-х роках – в історичному контексті, у якому дія відбувається у фільмі – жінки займали кілька вищих посад: були вони членами сім'ї чи сторонніми щодо неї, до них входив президент Gucci America, голова відділу зв'язків із громадськістю та член ради директорів Gucci America".

Ґуччі заявляють, що вони — сім'я, яка шанує працю та спадщину своїх предків, пам'ять яких не заслуговує на те, щоб її турбували, а фільм "не відповідає дійсності та не віддає належне своїм головним героям".

Про те, яким чином вони збираються вирішувати суперечності, що виникли, не уточнюється, але в заяві йдеться, що "члени сім'ї Ґуччі залишають за собою повне право захищати ім'я, імідж і гідність своїх близьких".

Раніше своє ставлення до фільму висловив дизайнер Том Форд, який свого часу обіймав посаду директора модного будинку Gucci та був свідком подій, показаних у картині. За його словами, він на деяких моментах сміявся вголос і не був упевнений, це "фарс або захоплююча розповідь про жадібність".

Нагадаємо, чому варто піти в кінотеатр і подивитися фільм "Дім Ґуччі", головні ролі в якому виконали Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Джарел Лето та ін.