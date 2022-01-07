Девушка из Полтавы признана обладательницей самых длинных ног в Украине (фото)

Анна Мохонько обошла российскую балерину Анастасию Волочкову, у которой длина ног в поперечном шпагате составляет 225 см. У Анны — на 19 см больше.

Диетолог из Полтавы Анна Мохонько официально признана девушкой с самыми длинными ногами в Украине. Соответствующая информация зафиксирована в национальной Книге рекордов, о чем Анна лично рассказала на своей странице в Facebook. Длина ее ног в поперечном шпагате составила 244 см.

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О том, чтобы попробовать установить рекорд, Анна задумалась еще в конце октября, когда мама прислала ей статью о полтавчанке, попавшей в 2015 году в Книгу рекордов Украины как женщина с самыми длинными ногами. При росте 179 см длина ее ног составляла 113 см.

[ + – ] Анна Мохонько – рекордсменка Украины Фото: Анна Мохонько/Facebook

""Аня, ты запросто сможешь побить этот рекорд!" — настаивала мама, пытаясь убедить меня подать заявку на регистрацию. Ее слова звучали настолько категорично, что не предполагали другого ответа, кроме положительного. Но я не сдавалась! Поскольку не верила в то, что смогу зарегистрировать подобный рекорд и быть одной из тех, кто пережил минутную славу самого-самого. Мамин напор, вера в меня, воодушевление, откровенные просьбы, а, может, все вместе пошатнули мою изначально твердую позицию, и в тот же вечер я подала заявку", – рассказала девушка, рост которой – 182 см.

Уже через пару дней она получила сообщение, что статус ее заявки изменен на: "формирование доказательной базы". Затем ей написала руководитель национального реестра рекордов Лана Ветрова, которая попросила фото- и видеоподтверждение замеров длины ног, роста и краткую биографию.

Мохонько сразу же сообщила последние новости маме, которая 4 ноября тяжело заболела. Пока она сражалась с недугом, Анна решила довести дело до конца:

"Я подготовила информацию и несколько фотографий в полный рост. Среди них было фото (моя гордость!), где я сижу в шпагате. Реакция организаторов конкурса не заставила долго ждать. Их заинтересовали не просто мои длинные ноги, а то, какую длину они образуют в поперечном шпагате. А это около 2,5 м. Оказалось, что мои достижения превзошли рекорд Анастасии Волочковой!!! В общем, пока Настя нервно курит в сторонке, меня приглашают 1 декабря на регистрацию рекорда и презентацию новой книги рекордов Украины в Киев. Я очень хотела поделиться с мамой неожиданным поворотом событий. Однако мама уже не отвечала…".

Анна объяснила, что врачи диагностировали у мамы масштабное поражение легких из-за коронавируса, и 28 ноября болезнь победила. Через два дня мать Анны Мохонько похоронили в Донецкой области, откуда та была родом.

[ + – ] Анна с мамой, которая была ее главным вдохновителем Фото: Анна Мохонько/Facebook

Убитая горем девушка до последнего не была уверена, что попадет в Киев на мероприятие, поскольку потеря мамы, ее главного вдохновителя, обесценила для нее важность и значимость этого достижения:.

"В день смерти мамы я решила поговорить со священником о своих мыслях, чувствах, о том, что произошло со мной за последний месяц. Его ответ удивил и вернул мне прежнюю уверенность: "Выполните ее волю, посвятите рекорд памяти своей мамы!" – поделилась она.

1 декабря Анна приехала в Киев на НСК "Олимпийский" Кличко Экспо, где ее встретили Лана Ветрова и эксперт реестра Виталий Зорин. Для разогрева перед шпагатом полтавчанке выделили отдельный зал с рингом.

"Рекорд был зарегистрирован в поперечном шпагате – 244 см. Аналогичный рекорд в РФ принадлежит Анастасии Волочковой и составляет 225 см, на 19 см меньше! P.S. Уверена, что на этом я не остановлюсь. Ставлю новые цели, и новый рекорд не заставит себя ждать", – подытожила Мохонько.

Анна не раскрывает секрет, какой именно рекорд намерена установить. Но в комментариях девушке предлагают: "Надо еще побить мировой рекорд по сидению в шпагате. 30 минут кажется". Скорее всего комментатор имел в виду рекорд жительницы Коннектикута (США), просидевшей в шпагате 26 минут 21,80 секунды.

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