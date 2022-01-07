Дівчина з Полтави визнана володаркою найдовших ніг в Україні (фото)

Ганна Мохонько обійшла російську балерину Анастасію Волочкову, у якої довжина ніг у поперечному шпагаті становить 225 см. У Ганни вона – на 19 см більша.

Дієтолога з Полтави Ганну Мохонько офіційно визнано дівчиною з найдовшими ногами в Україні. Відповідну інформацію зафіксовано у національній Книзі рекордів, про що Ганна особисто розповіла на своїй сторінці у Facebook. Довжина її ніг у поперечному шпагаті становить 244 см.

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Про те, щоб спробувати встановити рекорд, Ганна задумалася ще наприкінці жовтня, коли мама надіслала їй статтю про полтавку, яка потрапила у 2015 році до Книги рекордів України як жінка з найдовшими ногами. При зрості 179 см довжина її ніг була 113 см.

[ + – ] Ганна Мохонько – рекордсменка України Фото: Ганна Мохонько/Facebook

"Аня, ти запросто зможеш побити цей рекорд!" – наполягала мама, намагаючись переконати мене подати заявку на реєстрацію, її слова звучали настільки категорично, що не припускали іншої відповіді, крім позитивної. Але я не здавалася! Оскільки не вірила в те, що зможу зареєструвати подібний рекорд і бути однією з тих, хто пережив хвилинну славу най-най… Мамин натиск, віра в мене, натхнення, відверті прохання, а, може, все разом похитнули мою тверду позицію, і того ж вечора я подала. заявку", – розповіла дівчина, зріст якої – 182 см.

Вже за кілька днів вона отримала повідомлення, що статус її заявки змінено на: "формування доказової бази". Потім їй написала керівник національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, яка попросила фото- та відеопідтвердження замірів довжини ніг, зросту та коротку біографію.

Мохонько одразу ж повідомила останні новини мамі, яка 4 листопада тяжко захворіла. Поки вона боролася з недугою, Ганна вирішила довести справу до кінця:

"Я підготувала інформацію та кілька фотографій у повний зріст. Серед них було фото (моя гордість!), де я сиджу у шпагаті. Реакція організаторів конкурсу не змусила довго чекати. Їх зацікавили не просто мої довгі ноги, але яку довжину вони утворюють у поперечному шпагаті. А це близько 2,5 м. Виявилося, що мої досягнення перевершили рекорд Анастасії Волочкової! Загалом, поки Настя нервово курить осторонь, мене запрошують 1 грудня на реєстрацію рекорду та презентацію нової книги рекордів України до Києва. Я дуже хотіла поділитися із мамою несподіваним поворотом подій. Проте мама вже не відповідала…".

Ганна пояснила, що лікарі діагностували у мами масштабну поразку легень через коронавірус, і 28 листопада хвороба перемогла. Через два дні матір Ганни Мохонько поховали на Донеччині, звідки та була родом.

[ + – ] Ганна з мамою, яка була її головним натхненником Фото: Ганна Мохонько/Facebook

Убита горем дівчина до останнього не була впевнена, що потрапить до Києва на захід, оскільки втрата мами, її головного натхненника знецінила для неї важливість та значущість цього досягнення.

"У день смерті мами я вирішила поговорити зі священиком про свої думки, почуття, про те, що сталося зі мною за останній місяць. Його відповідь здивувала і повернула мені колишню впевненість: "Виконайте її волю, присвятіть рекорд пам'яті своєї мами!" – поділилася вона.

1 грудня Ганна приїхала до Києва на НСК "Олімпійський" Кличко Експо, де її зустріли Лана Вєтрова та експерт реєстру Віталій Зорін. Для розігріву перед шпагатом полтавці виділили окрему залу з рингом.

"Рекорд був зареєстрований у поперечному шпагаті – 244 см. Аналогічний рекорд у РФ належить Анастасії Волочковій і становить 225 см, на 19 см менше! P.S. Упевнена, що на цьому я не зупинюся. Ставлю нові цілі, і новий рекорд не забариться", – підсумувала Мохонько.

Ганна не розкриває секрету, який саме рекорд має намір встановити. Але в коментарях дівчині пропонують: "Треба ще побити світовий рекорд із сидіння у шпагаті. 30 хвилин здається". Найімовірніше, коментатор мав на увазі рекорд мешканки Коннектикуту (США), яка просиділа в шпагаті 26 хвилин 21,80 секунди.

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