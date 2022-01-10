Американка вышла замуж за розовый цвет (фото, видео)

Киттен Кай Сера утверждает, что ее любовь проверена десятилетиями. Она стала первым человеком, заключившим брак с цветом.

Киттен Кей Сера из Калифорнии, известная, как "самый розовый человек в мире", потратившая в 2018 году более $1,35 млн на свой монохромный дом и гардероб, пошла еще дальше и стала первой женщиной на планете, которая вышла замуж за розовый цвет, информирует KVVU-TV.

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Как сообщает издание, она решилась на этот шаг после того, как более 40 лет "была знакома с розовым цветом".

На церемонию Кей Сера, одетая в розовое с ног до головы, приехала на розовом Шевроле и подарила себе розовое кольцо.

В посте в Instagram Киттен поделилась со своими поклонниками кадрами "самого важного дня" в своей жизни, показав, среди прочего, и свадебный торт, украшенный розовым лебедем.

"Особое спасибо @bigsugarbakeshop ВАУ!!! Мой свадебный торт и кексы были фантастическими! Для меня большая честь видеть вас на самом важном дне в моей жизни!", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Свадебные торт и кексы

В интервью американка сказала, что встречала этот цвет четыре десятилетия, но подумала, что сейчас самое подходящее время, чтобы сделать его официальным. .

"Роман" Киттен начался почти случайно, когда ей исполнилось 20 лет, когда она пыталась решить, что надеть на вечеринку. Девушка остановилась на розовом топе, розовой пышной юбке, розовых туфлях и розовых аксессуарах.

"Я чувствовала себя потрясающе. Я подумала: если ношение столько розового цвета может заставить меня чувствовать себя фантастически, почему бы не носить розовое каждый день? Возвращение к синим джинсам и белой футболке казалось мне нелепым. Я не хотела ждать следующего особого случая, чтобы снова нарядиться в розовое. Я хотела чувствовать себя и выглядеть красивой в розовом каждый день. Я продала свою машину, чтобы у меня было достаточно денег покинуть мой родной город Хьюстон, штат Техас, и отправиться в ярко-розовые огни Голливуда. Мне нравится говорить, что я фламинго в мире, полном голубей. Когда я иду по оживленной улице утром, все одеты в серое и черное. Нет выражения, нет индивидуальности. И все же люди думают, что я сумасшедшая. Я одна такая!", – признается Киттен.

[ + – ] Кадры со свадьбы

По оценкам Киттен, за эти годы она потратила более $1,35 млн на розовую атрибутику и наряды.

[ + – ] Дом Киттен Кай серы в Голливуде Фото: Kitten Kay Sera/Facebook

"Это кажется огромной суммой, но если разбить ее на десятилетия, это не больше, чем кто-либо другой тратит на автомобили, диваны и мягкую мебель. Единственная разница в том, что для меня каждый доллар тратится на розовый цвет", – говорит она.

[ + – ] Каттен Кай Серу сложно не заметить даже в Голливуде

Несмотря на то, что Киттен стала первой в мире женщиной, которая вышла замуж за цвет, этот брак нельзя назвать уникальным. Ранее мы рассказывали о модели, которая сочеталась сама с собой, но потом решила развестись из-за новой любви. Также известны случаи, когда женщины выходили замуж за деревья.