Американка вийшла заміж за рожевий колір (фото, відео)

Кіттен Кай Сера стверджує, що її кохання перевірено десятиліттями. Вона стала першою людиною, яка уклала шлюб із кольором.

Кіттен Кей Сера з Каліфорнії, відома, як "найрожевіша людина у світі", котра витратила в 2018 році понад $1,35 млн на свій монохромний будинок і гардероб, пішла ще далі та стала першою жінкою на планеті, яка вийшла заміж за рожевий колір, інформує KVVU-TV.

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Як повідомляє видання, вона наважилася на цей крок після того, як понад 40 років "була знайома з рожевим кольором".

На церемонію Кей Сера, одягнена в рожеве з ніг до голови, приїхала на рожевому Chevrolet і подарувала собі рожеву каблучку.

У дописі в Instagram Кіттен поділилася зі своїми шанувальниками кадрами "найважливішого дня" у своєму житті, показавши, серед іншого, і весільний торт, прикрашений рожевим лебедем.

"Особливе спасибі @bigsugarbakeshop ВАУ! Мій весільний торт і кекси були фантастичними! Для мене велика честь бачити вас на найважливішому дні в моєму житті!" — йдеться у підписі до знімку.

[ + – ] Весільні торт і кекси

В інтерв'ю американка сказала, що зустрічала цей колір чотири десятиліття, але подумала, що зараз дуже вдалий час, щоб зробити його офіційним.

"Роман" Кіттен почався майже випадково, коли їй виповнилося 20 років, коли вона намагалася вирішити, що вдягнути на вечірку. Дівчина зупинилася на рожевому топі, рожевій спідниці, рожевих туфлях і рожевих аксесуарах.

Я подумала: якщо носіння стільки рожевого кольору може змусити мене почуватися фантастично, чому б не носити рожеве щодня? Повернення до синіх джинсів і білої футболки здавалося мені безглуздим. Я хотіла відчувати себе і виглядати красивою в рожевому кожен день. Я продала свою машину, щоб у мене було достатньо грошей покинути моє рідне місто Х'юстон, штат Техас, і вирушити в яскраво-рожеві вогні Голлівуду. Мені подобається говорити, що я фламінго у світі, повному голубів. Коли я йду по жвавій вулиці вранці, всі одягнені в сіре і чорне. Немає вираження, немає індивідуальності. І все ж люди думають, що я божевільна. Я одна така!" — зізнається Кіттен.

[ + – ] Кадри з весілля

За оцінками Кіттен, за ці роки вона витратила понад $1,35 млн на рожеву атрибутику та вбрання.

[ + – ] Дім Кіттен Кай Сери в Голлівуді Фото: Kitten Kay Sera/Facebook

"Це здається величезною сумою, але якщо розбити її на десятиліття, це не більше, ніж будь-хто інший витрачає на автомобілі, дивани та м'які меблі. Єдина різниця в тому, що для мене кожен долар витрачається на рожевий колір", — каже вона.

[ + – ] Кіттен Кай Серу важко не помітити навіть у Голлівуді

Незважаючи на те, що Кіттен стала першою у світі жінкою, яка вийшла заміж за колір, цей шлюб не можна назвати унікальним. Раніше ми розповідали про модель, яка побралась сама із собою, але потім вирішила розлучитися через нове кохання. Також відомі випадки, коли жінки виходили заміж за дерева.