Назван лучший фильм 2021 года

Картина японского режиссера забрала сразу четыре награды.

Накануне кинокритики США назвали фильм японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины", экранизацию романа Харуки Мураками, лучшим фильмом 2021 года. Картина признана победителем сразу в четырех номинациях по версии Национального общества кинокритиков США. Ранее фильм признали лучшим по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

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Премьера фильма прошла в конце лета 2021 года в Японии.

[ + – ] Кадры из фильма.

Драма "Сядь за руль моей машины", кроме того, что стала лучшим фильмом прошлого года, получила награду за лучший сценарий, лучшего режиссера (японца Рюсукэ Хамагути) и главного актера Хидэтоси Нисидзиму — победителя в номинации "Лучшая мужская роль".

В центре сюжета фильма жизнь театрального режиссера и актера Хиросимы Юсукэ. Ему на помощь приходит водитель Мисаки (Токо Миура). Мужчина и женщина влюбляются друг в друга, делятся своим драматичным опытом прошлого и пытаются изменить свои жизни к лучшему.

[ + – ] Трейлер "Сядь за руль моей машины".

Отметим, что актрисой года стала 47-летняя Пенелопа Крус, которая накануне вышла в свет в кожаном брючном костюме с глубоким декольте, за роль в фильме "Параллельные матери". Лучшим документальным фильмом признана картина "Беги" — анимационная лента о мужчине, который делится историей своего прошлого и как он решил покинуть страну.

Лучшей операторской работой, по версии Национального общества кинокритиков США, стала "Легенда о зеленом рыцаре" — фильм в жанре фэнтези от режиссера Дэвида Лоури, основанный на поэме неизвестного автора XIV века.