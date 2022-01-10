Названо найкращий фільм 2021 року

Картина японського режисера забрала одразу чотири нагороди.

Напередодні кінокритики США назвали фільм японського режисера Рюсуке Хамаґуті "Сядь за кермо моєї машини", екранізацію роману Харукі Муракамі, найкращим фільмом 2021 року. Картина визнана переможцем одразу у чотирьох номінаціях за версією Національного товариства кінокритиків США. Раніше фільм визнали найкращим за версією Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса.

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Прем'єра фільму відбулася наприкінці літа 2021 року в Японії.

[ + – ] Кадри з фільму.

Драма "Сядь за кермо моєї машини", крім того, що стала найкращим фільмом минулого року, отримала нагороду за найкращий сценарій, найкращого режисера (японця Рюсуке Хамаґуті) та головного актора Хідетосі Нісідзіму — переможця в номінації "Найкраща чоловіча роль".

У центрі сюжету фільму життя театрального режисера та актора Хіросіми Юсуке. Йому на допомогу приходить водійка Місакі (Токо Міура). Чоловік і жінка закохуються одне в одного, діляться своїм драматичним досвідом минулого та намагаються змінити свої життя на краще.

[ + – ] Трейлер "Сядь за кермо моєї машини".

Зазначимо, що акторкою року стала 47-річна Пенелопа Крус, яка напередодні вийшла у світ у шкіряному штанному костюмі з глибоким декольте, за роль у фільмі "Паралельні матері". Найкращим документальним фільмом визнано картину "Біжи" — анімаційну стрічку про чоловіка, який ділиться історією свого минулого і як він вирішив залишити країну.

Найкращою операторською роботою, за версією Національного товариства кінокритиків США, стала "Легенда про зеленого лицаря" — фільм у жанрі фентезі від режисера Девіда Лоурі, заснований на поемі невідомого автора XIV століття.