Пенелопа Крус вийшла світ у шкіряному костюмі з глибоким декольте

Зірка продемонструвала ідеальну фігуру.

47-річна іспанська акторка та модель Пенелопа Крус напередодні прийшла на токшоу Елен Дедженерес у чорному шкіряному штанному костюмі з глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Знаменитість розповіла ведучій програми про зйомки бойовика "Код 355", у якому, крім Пенелопи, зіграли Джесіка Честейн, Люпіта Ніонго, Себастіан Стен та інші актори.

[ + – ] Пенелопа Крус на шоу Елен Дедженерес

Перед камерами 47-річна акторка, яка вже задавала тренди осені 2021 року, з'явилася у чорному шкіряному костюмі Chanel, який складається із жилета без рукавів з глибоким декольте та розкльошених штанів. Акторка доповнила образ чорними босоніжками, кількома браслетами та масивними сережками.

[ + – ] Пенелопа Крус у шкіряному костюмі від Chanel.

47-річна Пенелопа розповіла, що провела новорічні свята у Лос-Анджелесі разом із братом. І зараз, коли вона має дітей, ці дні видалися дещо напруженими.

Раніше Фокус писав про модні тренди 2021 року, які плавно перейшли та закріпляться у 2022. Серед них є шкіряні штанні костюми, які набули особливої популярності після виходу фільму "Матриця". Особливістю таких комплектів є можливість поєднувати їхні елементи з іншими речами гардеробу, створюючи неперевершені ансамблі.

Нагадаємо, Пенелопа Крус прикрасила обкладинку глянцю та розповіла про плани на життя. Зокрема, зірка зізналася, що наразі для неї у пріоритеті її діти.