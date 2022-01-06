Пенелопа Крус вышла в свет в кожаном костюме с глубоким декольте

Звезда продемонстрировала идеальную фигуру.

47-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус накануне пришла на ток-шоу Эллен Дедженерес в черном кожаном брючном костюме с глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость рассказала ведущей программы о съемках боевика "Код 355", в котором, кроме Пенелопы, сыграли Джессика Честейн, Люпита Нионго, Себастиан Стэн и другие актеры.

[ + – ] Пенелопа Крус на шоу Эллен Дедженерес

Перед камерами 47-летняя актриса, которая уже задавала тренды осени 2021 года, появилась в черном кожаном костюме Chanel, который состоит из жилета без рукавов с глубоким декольте и расклешенных брюк. Актриса дополнила образ черными босоножками, несколькими браслетами и массивными серьгами.

[ + – ] Пенелопа Крус в кожаном костюме от Chanel.

47-летняя Пенелопа рассказала, что провела новогодние праздники в Лос-Анджелесе, вместе с братом. И сейчас, когда у нее есть дети, эти дни выдались несколько напряженными.

Ранее Фокус писал о модных трендах 2021 года, которые плавно перешли и закрепятся в 2022. Среди них есть кожаные брючные костюмы, которые приобрели особую популярность после выхода фильма "Матрица". Особенностью таких комплектов есть возможность совмещать их элементы с другими вещами из гардероба, создавая непревзойденные ансамбли.

Напомним, Пенелопа Крус украсила обложку глянца и рассказала о планах на жизнь. В частности, звезда призналась, что сейчас для нее в приоритете ее дети.