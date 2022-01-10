В Сан-Франциско появилась своя "пизанская башня" (видео)

После того, как в зданиии начались проблемы, жильцы взялись избавляться от роскошных квартир, потеряв на продаже 100 апартаментов приблизительно $320 тысяч.

Элитный жилой небоскреб Millennium Tower ("Башня тысячелетия) в Сан-Франциско наклонился на 26 дюймов (66 см) и будет наклонятся еще на три дюйма (7,62 см) в год после того, как попытки стабилизировать его привели к противоположному результату, усугубив проблему, пишет NBC Bay Area. Кроме того, здание уже просело на 17-18 дюймов (43 – 46 см), хотя первоначально предполагалось, что к 2028 году оно опустится всего на 5,5 дюймов (14 см).

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58-этажная башня высотой 197 метров, расположенная по адресу 301 Mission Street, была сдана в эксплуатацию в 2009 году, и является самым высоким жилым небоскребом города. Он оснащен 23-метровым крытым плавательным бассейном, оздоровительным клубом и спа-центром, домашним кинотеатром, а также рестораном и винным баром, которым управляет знаменитый шеф-повар Майкл Мина. При таких исходных все 419 апартаментов были быстро раскуплены богатыми американцами. Пентхаусы продали более чем за 10 миллионов долларов, а самая дешевая квартира ушла за 1,6 миллиона долларов.

Когда было обнаружено, что дом отклоняется от оси, управляющая небоскребом компания предприняла попытку стабилизировать здание. Работы, начатые для того, чтобы помочь предотвратить наклон и проседание, были остановлены, поскольку удаление земли для добавления стабилизирующих свай ухудшало его наклон. Также было обнаружено, что строители задерживали заливку раствора после удаления грунта из-под здания, что дало еще больше усложнило ситуацию. Инженеры приостановили проект, чтобы "определить, почему происходит повышенное движение фундамента и как это можно смягчить".

[ + – ] 58-этажное здание наклоняется и проседает Фото: The Daily Mail

По словам инженера-строителя Рональда О. Гамбургера, когда под зданием начали работы по установке дополнительных свай, это вызвало движение почвы. Сейчас под небоскребом 52 сваи, но строители решили увеличить их еще на 18 штук, укрепив в скальной поверхности под зданием. Позже стало известно, что во время стабилизационных работ у строительных бригад был перерыв от одного до четырех дней между эвакуацией рыхлого грунта и закачкой цементного раствора, чтобы уменьшить оседание почвы. Это и обнаружили журналисты NBC Bay Area в ходе эксклюзивного расследования. По данным расследователей, такая задержка противоречит протоколу и могла оказать значительное влияние на наклон.

Однако представитель Ассоциации домовладельцев "Миллениум Тауэр" заявил, что опорные балки не остановят наклон и проседание, пока не будут вбиты в скалу, что должно произойти в конце этого года, а Департамент строительной инспекции Сан-Франциско утвердил план с 18 опорными балками и уверяет, что он "удовлетворен тем, что связанные с этим осадка и наклон "остаются в безопасных пределах".

Жители впервые были проинформированы о проблеме в 2016 году, когда в доме произошло подтопление на нижних этажах, и подали множество судебных исков, один из которых привел к приостановленным в настоящее время восстановительным работам. В свою очередь Крис Джеффрис, партнер-основатель Millennium Partners, обвинил в структурных проблемах башни соседний транзитный узел Transbay Join Powers Authority в 2016 году. На этом участке также находится самое высокое здание Сан-Франциско, Salesforce Tower.

Джеффрис сказал, что почва была ослаблена, когда при строительстве транзитного узла выкопали 18-метровую яму, чтобы создать сухую строительную площадку, и откачали миллионы тонн грунтовых вод, что привело к ослаблению почвы под башней Миленниум Тауэр.

[ + – ] Жильцы дома уже невооруженным глазом видят проблемы с наклоном здания

Но продолжающиеся структурные проблемы напугали многих жителей, которые решили их продать, несмотря на заверения городских властей, что башня остается в безопасности. На продаже приблизительно 100 квартир после начавшихся подтоплений было потеряно $320 тыс. Жители многоэтажки сообщили, что в сентябре 2018 года слышали скрип и хлопки, исходящие из здания.

Среди состоятельных жителей здания – бывший игрок сборной Сан-Франциско 49 Джо Монтана, аутфилдер Giants Хантер Пенс и венчурный капиталист Том Перкинс, который умер вскоре после продажи своего пентхауса за 13 миллионов долларов в 2016 году.

Ранее мы писали о том, что жители самого высокого жилого небоскреба в Нью-Йорке подали в суд на застройщика, насчитав 1500 проблем в инфраструктуре здания.