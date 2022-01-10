У Сан-Франциско з'явилася своя "Пізанська вежа" (відео)

Після того, як у будівлі почалися проблеми, мешканці взялися позбавлятися розкішних квартир, втративши на продажі 100 апартаментів приблизно $320 тисяч.

Елітний житловий хмарочос Millennium Tower ("Вежа тисячоліття) у Сан-Франциско нахилився на 26 дюймів (66 см) і нахилятиметься ще на три дюйми (7,62 см) на рік після того, як спроби стабілізувати його призвели до протилежного результату, посиливши проблему, пише NBC Bay Area. До того ж, будівля вже просіла на 17-18 дюймів (43-46 см), хоча спочатку передбачалося, що до 2028 вона опуститься всього на 5,5 дюймів (14 см).

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58-поверхова вежа висотою 197 метрів, розташована за адресою 301 Mission Street, була здана в експлуатацію в 2009 році, і є найвищим хмарочосом міста. Вона оснащена 23-метровим критим басейном, оздоровчим клубом і спа-центром, домашнім кінотеатром, а також рестораном і винним баром, яким керує знаменитий шеф-кухар Майкл Міна. За таких умов усі 419 апартаментів були швидко розкуплені багатими американцями. Пентхауси продали за понад 10 мільйонів доларів, а найдешевша квартира пішла за 1,6 мільйонів доларів.

Коли було з'ясовано, що будинок відхиляється від осі, компанія, що управляє хмарочосом, спробувала стабілізувати будівлю. Роботи, розпочаті для того, щоб допомогти запобігти нахилу та просіданню, були зупинені, оскільки видалення землі для додавання стабілізувальних паль погіршувало його нахил. Також було виявлено, що будівельники затримували заливання розчину після видалення ґрунту з-під будівлі, що дало ще більше ускладнило ситуацію. Інженери призупинили проєкт, щоб "визначити, чому відбувається підвищений рух фундаменту та як це можна пом'якшити".

[ + – ] 58-поверхова будівля нахиляється та просідає Фото: The Daily Mail

За словами інженера-будівельника Рональда О. Гамбургера, коли під будівлею розпочали роботи зі встановлення додаткових паль, це викликало рух ґрунту. Зараз під хмарочосом 52 палі, але будівельники вирішили збільшити їх ще на 18 штук, зміцнивши на скельній поверхні під будівлею. Пізніше стало відомо, що під час стабілізаційних робіт у будівельних бригад була перерва від одного до чотирьох днів між евакуацією пухкого ґрунту та закачуванням цементного розчину, щоб зменшити осідання ґрунту. Це помітили журналісти NBC Bay Area під час ексклюзивного розслідування. За даними розслідувачів, така затримка суперечить протоколу та могла вплинути на нахил.

Проте представник Асоціації домовласників "Міленіум Тауер" заявив, що опорні балки не зупинять нахил і просідання, доки не будуть вбиті в скелю, що має статися наприкінці цього року, а Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско затвердив план із 18 опорними балками і запевняє, що він "задоволений тим, що пов'язані з цим осадження і нахил "залишаються в безпечних межах".

Мешканці вперше були проінформовані про проблему в 2016 році, коли в будинку сталося підтоплення на нижніх поверхах, та подали безліч судових позовів, один з яких призвів до призупинених на цей час відновлювальних робіт. Водночас Кріс Джефріс, партнер-засновник Millennium Partners, звинуватив у структурних проблемах вежі сусідній транзитний вузол Transbay Join Powers Authority в 2016 році. На цій ділянці також знаходиться найвища будівля Сан-Франциско, Salesforce Tower.

Джефріс сказав, що ґрунт був ослаблений, коли під час будівництва транзитного вузла викопали 18-метрову яму, щоб створити сухий будівельний майданчик, і відкачали мільйони тонн ґрунтових вод, що призвело до ослаблення ґрунту під вежею Міленіум Тауер.

[ + – ] Мешканці будинку вже неозброєним оком бачать проблеми з нахилом будівлі

Але структурні проблеми, що продовжуються, налякали багатьох жителів, які вирішили їх продати, незважаючи на запевнення міської влади, що вежа залишається в безпеці. На продажі приблизно 100 квартир після підтоплень, що почалися, було втрачено $320 тис. Жителі багатоповерхівки повідомили, що у вересні 2018 року чули скрип і хлопки, що виходять з будівлі.

Серед заможних мешканців будівлі — колишній гравець збірної Сан-Франциско 49 Джо Монтана, аутфілдер Giants Хантер Пенс і венчурний капіталіст Том Перкінс, який помер незабаром після продажу свого пентхауса за 13 мільйонів доларів у 2016 році.

Раніше ми писали про те, що жителі найвищого хмарочоса в Нью-Йорку подали до суду на забудовника, нарахувавши 1 500 проблем в інфраструктурі будівлі.