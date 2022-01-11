Старый Новый год 2022. Что можно делать, обряды и приметы старинного праздника

Отмечается Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. И как любой праздник, пришедший из языческих времен – сопровождается многочисленными обрядами и приметами

В 2022 году Старый Новый год выпадает на пятницу, и, так как он не является государственным праздником, сопровождаемым выходным, то для тех, кто отмечает – это отличная новость. Можно накрыть стол и следовать всем традициям.

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Как в Украине празднуют уникальный праздник, что нельзя делать в этот день, а чему точно стоит отвести пару часов, а также какие обычаи и приметы его сопровождают, узнавал Фокус.

История Старого Нового года

Согласно календарной традиции, Рождество не может предшествовать Новому году, а перед Рождеством православным обычно следует соблюдать строгий пост. Так что верующие не могут отмечать Новый год с традиционным оливье и прочими мясными блюдами, пока не отпразднуют 7-го января Рождество.

До 1918 года Украина жила по юлианскому календарю, созданному еще Юлием Цезарем, но он был не слишком точен, и в 1582 году Папа Римский Григорий XIII учредил новый календарь, названный в его честь. В Украине отсчет дней по юлианскому календарю обычно называют "по старому стилю", по григорианскому, соответственно, — "по новому".

А потому Старый Новый год представляет из себя симбиоз древних, светских и церковных традиций.

13 января в Украине отмечают праздник Маланки, или Щедрый вечер, 14 – день Василя, или Васильев вечер.

Праздник Маланки – это языческий праздник. По легенде, Маланку, дочь богини Лады, похитил злой змей, освободил ее из заточения богатырь. С распространением православия в этот день стали чествовать преподобную Меланию Римлянку, чей день памяти отмечается именно 13 января.

Васильев день, или День Василя – день святого Василия, покровителя свиноводов. Впрочем, ранее это был день богатыря, освободившего Маланку.

Традиции Старого Нового года

13 января в народе называют еще "Щедрым вечером" и неспроста. Пост кончился, а потому стол должен быть обильным. Обязательны блюда из свинины: холодец, домашние колбасы, верещаку — тушеные ребра свиньи в свекольном соусе, лизень в сумке – отварной язык. Также готовили блины, как символ солнца, вареники и пироги с разнообразными начинками. И, конечно, щедрую кутью, в которую теперь уже можно добавлять сливочное масло, или смалец и разнообразные сухофрукты – чем "богаче" она выйдет, тем удачливей будет год.

Кутью варили рано утром, еще до рассвета. Старшая женщина в семье приносила крупу из амбара, а старший мужчина – воду из колодца. Варили кашу с приговорами, а когда ставили в печь, то следили за процессом.

Треснет горшок с кутьей, или вылезет она из горшка – не к добру;

Выйдет мелкая – к беде;

Полная и наваристая – к удаче. А неудавшуюся кутью выбрасывали в реку, чтобы воды унесла ее подальше вместе с сулимыми бедами.

За стол садились в чистой и нарядной одежде, много шутили и смеялись. Перед каждым нужно было извиниться за обиды в прошлом году.

Важный аспект Щедрого вечера, собственно – щедрование. Это давний украинский новогодний обычай, во время которого молодежь обходит соседей и знакомых, распевая специальные песни, "щедривки". Щедровать можно только после захода солнца, когда появляется нечистая сила.

[ + – ] Щедрование в Полтаве Фото: Соцсети

Обряды отличаются от региона к региону. Но щедровальники всегда переодеваются в разных животных и фольклорных персонажей. В Маланку обычно переодевается парень, а сопровождают его Дед-поводырь, Медведь, Коза, Журавль, Черт, Царь с Царицей и прочие персонажи.

[ + – ] Маланка в поселке Красноильск в Черновицкой области Фото: Соцсети

Есть еще более древний обряд — парень переодевается в Козу-Маланку, и посетив дом в сопровождении щедрователей, пытается хлопнуть хозяев своими рогами. По традиции, Козу нужно убить, а затем оживить веселыми щедривками и шутками.

Утром щедровальники очищаются от общения с нечистой силой, прыгая через костер. Также на нем палят Дидуха, символический сноп, который притягивал удачу в дом с Рождества.

[ + – ] Сжигание дидуха на Старый Новый год Фото: Скриншот

А 14 января начинаются обряды посевания. Это древний народный обычай, пришедший из языческих времен. Сначала посевали у крестных и родственников, а потом и у соседей. Посевать можно любым зерном, но не горохом, потому что считается, что он возник из слез Богоматери, а потому удачи он не принесет.

Также в народе верили, что первым в дом на Старый Новый год должен зайти именно мужчина. Это к удаче.

Что можно делать на Старый Новый год

Петь, щедровать, веселить и гадать. Причем гадание на суженого с 13 на 14 января считалось самым верным и правдивым. А еще это отличное развлечение для девичьей компании.

Чтобы узнать имя суженого — девушка выходит на улицу и спрашивает первое имя первого мужчины, которого встретит;

Чтобы узнать, повезет ли в замужестве в горшок с камушками выкладывают хлеб, крючок и колечко. Девушка, закрыв глаза, должна достать один из предметов. Если вытянет хлеб – муж будет богатым, крючок – бедным, а если кольцо – то красивым;

Чтобы узнать, ждать ли замужества в этом году – надо катить по полу обручальное кольцо. Если покатится к порогу – стоит ждать сватов;

Чтобы узнать, кто из девушек первой выйдет замуж, следует выпустить скорлупки грецких орехов с горящими свечками в миску с водой. Чья свеча сгорит быстрее – та и выйдет замуж первой. А если скорлупка утонет – замужества в этом году не ждать.

Чего нельзя делать на Старый новый год

Нельзя давать деньги взаймы, иначе в течение всего года будут проблемы с деньгами;

Нельзя ссорится и ругаться, иначе так и пройдет весь год: в сварах;

Нельзя подавать к столу рыбу и птицу, иначе удача улетит, или уплывет из дома;

Нельзя считать мелкие монетки – это к бедности;

Щедрователей следует принимать с угощением, тогда год будет счастливым. А если запереть перед ними дверь — наоборот;

А посевальное зерно стоит собрать. Выбрасывать его нельзя, лучше покормить им птиц, или смешать с собственным зерном для посева.

Приметы Старого Нового года

Ребенок, рожденный на Маланку, будет видеть будущее;

Если ночь с 13 на 14 января тихая и ясная, то год будет счастливым, а в лесу много ягод;

Ночь с 13 на 14 — волшебная, поэтому стоит загадать любое желание, и оно обязательно сбудется;

Если на Маланку солнце взойдет высоко, в течение всего года будет обильный урожай;

Если на Маланку иней обильно покрывает все деревья, следует ожидать хорошего урожая меда и зерна;

Туман этой ночью указывает на изобильный урожай;

А вьюга сулит хороший урожай орехов

Интересный факт, но веселей всего Маланку празднуют в поселке Красноильск, Черновицкой области. Традиционно, в обрядах принимают участие все жители села, что делает "Красну Маланку" – одним из крупнейших фестивалей в Украине, а костюмы участники готовят целый год.

А в Черновцах с 2011 года традиционно проводят фольклорный фестиваль "Маланка-фест". Сюда съезжаются маланкари со всей Украины и даже из соседних стран и соревнуются за звание "Маланка года". В прошлом году "Маланка-фест" был отменен из-за коронавируса, в этом году он возобновится и уже известно, что в нем примут участие 30 коллективов.