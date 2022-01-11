Старий Новий рік 2022. Що можна робити, обряди та прикмети старовинного свята

Відзначається Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня. І як будь-яке свято, що прийшло з язичницьких часів – супроводжується численними обрядами та прикметами.

У 2022 році Старий Новий рік випадає на п'ятницю, і, оскільки він не є державним святом, яке супроводжується вихідним, то для тих, хто відзначає – це чудова новина. Можна накрити стіл і слідувати всім традиціям.

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Як в Україні святкують унікальне свято, що не можна робити цього дня, а чому точно варто відвести кілька годин, а також які звичаї та прикмети його супроводжують, дізнавався Фокус.

Історія Старого Нового року

Згідно з календарною традицією, Різдво не може передувати Новому року, а перед Різдвом православним зазвичай варто дотримуватися суворого посту. Тож віряни не можуть відзначати Новий рік із традиційним олів'є та іншими м'ясними стравами, доки не відсвяткують 7-го січня Різдво.

До 1918 року Україна жила за юліанським календарем, створеним ще Юлієм Цезарем, але він був не дуже точним, і в 1582 році Папа Римський Григорій XIII заснував новий календар, названий на його честь. В Україні відлік днів за юліанським календарем зазвичай називають "за старим стилем", за григоріанським, відповідно, — "за новим".

А тому Старий Новий рік є симбіозом стародавніх, світських і церковних традицій.

13 січня в Україні відзначають свято Маланки, або Щедрий вечір, 14 – день Василя, або Вечір Василя.

Свято Маланки – це язичницьке свято. За легендою, Маланку, дочку богині Лади, викрав злий змій, звільнив її з ув'язнення богатир. З поширенням православ'я цього дня стали вшановувати преподобну Меланію Римлянку, чий день пам'яті відзначається саме 13 січня.

День Василя – день святого Василя, покровителя свинарів. Втім, раніше це був день богатиря, який звільнив Маланку.

Традиції Старого Нового року

13 січня в народі називають ще "Щедрим вечором" і недарма. Пост скінчився, а тому стіл має бути рясним. Обов'язкові страви зі свинини: холодець, домашні ковбаси, верещаку – тушковані ребра свині в буряковому соусі, лизень у сумці – варений язик. Також готували млинці як символ сонця, вареники та пироги з різноманітними начинками. І, звичайно, щедру кутю, у яку тепер уже можна додавати вершкове масло, або смалець і різноманітні сухофрукти – чим "багатше" вона вийде, тим щасливішим буде рік.

Кутю варили рано-вранці, ще до світанку. Старша жінка в сім'ї приносила крупу з комори, а старший чоловік – воду з криниці. Варили кашу з примовками, а коли ставили в піч, стежили за процесом.

Трісне горщик із кутею, або вилізе вона з горщика – не на добро;

Вийде дрібна – до біди;

Повна і навариста — до успіху. А невдалу кутю викидали в річку, щоб вода забрала її подалі разом з бідами.

За стіл сідали в чистому та ошатному одязі, багато жартували і сміялися. Перед кожним потрібно було просити вибачення за образи минулого року.

Важливий аспект Щедрого вечора, власне – щедрування. Це давній український новорічний звичай, під час якого молодь обходить сусідів та знайомих, співаючи спеціальні пісні, щедрівки. Щедрувати можна лише після заходу сонця, коли з'являється нечиста сила.

[ + – ] Щедрування в Полтаві Фото: Соцсети

Обряди відрізняються від регіону до регіону. Але щедрувальники завжди переодягаються в різних тварин та фольклорних персонажів. У Маланку зазвичай переодягається хлопець, а супроводжують його Дід-поводир, Ведмідь, Коза, Журавель, Чорт, Цар із Царицею та інші персонажі.

[ + – ] Маланка у селищі Красноїльськ у Чернівецькій області Фото: Соцсети

Є ще давніший обряд — хлопець перевдягається в Козу-Маланку, і відвідавши будинок у супроводі щедрувальників, намагається ляснути господарів своїми рогами. За традицією, Козу треба вбити, а потім пожвавити веселими щедрівками та жартами.

Вранці щедрувальники очищаються від спілкування з нечистою силою, стрибаючи через багаття. Також на ньому палять Дідуха, символічний сніп, який притягував удачу до будинку з Різдва.

[ + – ] Спалювання дідуха на Старий Новий рік Фото: Скриншот

А 14 січня розпочинаються обряди посіву. Це стародавній народний звичай, що прийшов із язичницьких часів. Спочатку посівали у хрещених та родичів, а потім і в сусідів. Посівати можна будь-яким зерном, але не горохом, тому що вважається, що він виник зі сліз Богоматері, а тому успіху він не принесе.

Також у народі вірили, що першим у будинок на Старий Новий рік має зайти саме чоловік. Це до успіху.

Що можна робити на Старий Новий рік

Співати, щедрувати, веселитися та ворожити. Причому ворожіння на нареченого з 13 на 14 січня вважалося найправильнішим і найправдивішим. А ще це чудова розвага для дівочої компанії.

Щоб дізнатися ім'я нареченого — дівчина виходить на вулицю і запитує ім'я першого чоловіка, якого зустріне;

Щоб дізнатися, чи пощастить у заміжжі, у горщик з камінчиками викладають хліб, гачок та каблучку. Дівчина, заплющивши очі, повинна дістати один із предметів. Якщо витягне хліб – чоловік буде багатим, гачок – бідним, а якщо каблучку – то гарним;

Щоб дізнатися, чи чекати заміжжя цього року – треба котити по підлозі каблучку. Якщо покотиться до порога – варто чекати на сватів;

Щоб дізнатися, хто з дівчат першою вийде заміж, варто випустити шкаралупки волоських горіхів зі свічками, що горять, у миску з водою. Чия свічка згорить швидше — та і вийде заміж першою. А якщо шкаралупка втопиться – заміжжя цього року не чекати.

Чого не можна робити на Старий новий рік

Не можна позичати гроші, інакше протягом усього року будуть проблеми з грошима;

Не можна сваритися, інакше так і пройде весь рік: у сварках;

Не можна подавати до столу рибу і птицю, інакше удача полетить, або спливе з дому;

Не можна рахувати дрібні монетки – це до бідності;

Щедрівників варто приймати із частуванням, тоді рік буде щасливим. А якщо замкнути перед ними двері – навпаки;

А посівальне зерно варто зібрати. Викидати його не можна, краще погодувати птахів, або змішати з власним зерном для посіву.

Прикмети Старого Нового року

Дитина, народжена на Маланку, бачитиме майбутнє;

Якщо ніч з 13 на 14 січня тиха та ясна, то рік буде щасливим, а в лісі буде багато ягід;

Ніч з 13 на 14 — чарівна, тому варто загадати будь-яке бажання, і воно обов'язково здійсниться;

Якщо на Маланку сонце зійде високо, протягом усього року буде рясний врожай;

Якщо на Маланку іній рясно покриває всі дерева, варто очікувати на хороший врожай меду і зерна;

Туман цієї ночі вказує на багатий урожай;

А завірюха обіцяє гарний урожай горіхів.

Цікавий факт, але веселіше за все Маланку святкують у селищі Красноїльськ, Чернівецької області. Традиційно в обрядах беруть участь усі жителі села, що робить "Червону Маланку" – одним із найбільших фестивалів в Україні, а костюми учасники готують цілий рік.

А в Чернівцях з 2011 року традиційно проводять фольклорний фестиваль "Маланка-фест". Сюди з'їжджаються маланкарі з усієї України та навіть із сусідніх країн та змагаються за звання "Маланка року". Минулого року "Маланка-фест" було скасовано через коронавірус, цього року він відновиться і вже відомо, що в ньому візьмуть участь 30 колективів.