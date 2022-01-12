"Особняк Бэтмена" Ментмор Тауэрс попал в реестр аварийных зданий

Для восстановления замка нужны десятки миллионов долларов.

Здание Ментмор Тауэрс в графстве Бакингемшир, известное тем, что именно здесь жил Бэтмен в фильме Кристофера Нолана, занесли в реестр аварийных зданий. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как известно, для восстановления замка нужны миллионы фунтов стерлингов.

[ + – ] Ментмор Тауэрс в Великобритании.

Из попавших в Сеть фотографий видно, что в замке протекла крыша, часть потолков обрушены, со стен отклеились обои. Однако в здании до сих пор находится старинная мебель, а интерьеры не изменилось со времен съемок в этих стенах культовых картин.

[ + – ] Для восстановления замка нужны десятки миллионов долларов.

Отметим, что здание построено между 1851 и 1854 годами для семьи Ротшильд, от которой было передано в 1970-х годах фонду проповедника Махариши Махеш Йоги, который в свою очередь открыл в стенах замка отель для медитации. После этого зданием завладел инвестор Саймон Халаби. Он планировал сделать из здания первую в Англии шестизвездную гостиницу, однако обанкротился и не воплотил свои идеи в жизнь. А замок остался пустовать.

[ + – ] "Особняк Бэтмена"

Публика знакома со стенами здания Ментмор Тауэрс из-за фильмов, снимавшихся в свое время здесь. В частности "Бэтмен. Начало" Кристофера Нолана (особняк Брюса Уэйна), "Мумия возвращается", "Перо маркиза де Сада" и другие.

Кроме фильмов здесь снимали и музыкальные клипы. Например, на песню Goodbye 1998-го года группы Spice Girls.

[ + – ] Клип на песню группы Spice Girls 1998-го года, снятый в стенах Ментмор Тауэрс

Напомним, стало известно, кто сыграет Бэтмена в новом фильме после Роберта Паттинсона.