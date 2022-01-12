"Маєток Бетмена" Ментмор Таверс потрапив до реєстру аварійних будівель
На відновлення замку потрібні десятки мільйонів доларів.
Будівлю Ментмор Таверс у графстві Бакінгемшир, відому тим, що саме тут жив Бетмен у фільмі Крістофера Нолана, занесли до реєстру аварійних будівель. Про це повідомляє Daily Mail.
Як відомо, на відновлення будівлі потрібні мільйони фунтів стерлінгів.
З фотографій, які потрапили в мережу, видно, що в замку протік дах, частина стель обвалені, зі стель повідклеювалися шпалери. Проте в будівлі досі знаходяться старовинні меблі, а інтер'єри не змінилося з часів зйомок у цих стінах культових картин.
Зазначимо, що будівля створена між 1851 та 1854 роками для родини Ротшильд, від якої була передана в 1970-х роках фонду проповідника Махаріші Махеш Йогі, який у свою чергу відкрив у стінах замку готель для медитації. Після цього будівлею заволодів інвестор Саймон Халабі. Він планував зробити з будівлі перший в Англії шестизірковий готель, проте збанкрутував і не втілив свої ідеї в життя. А замок залишився пустувати.
Публіка знайома зі стінами будівлі Ментмор Таверс через фільми, які знімалися свого часу тут. Зокрема "Бетмен. Початок" Крістофера Нолана (маєток Брюса Вейна), "Мумія повертається", "Перо маркіза де Сада" та інші.
Окрім фільмів, тут знімали і музичні кліпи. Наприклад, на пісню "Goodbye" 1998-го року гурту Spice Girls.
Нагадаємо, стало відомо, хто зіграє Бетмена в новому фільмі після Роберта Паттінсона.