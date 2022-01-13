Певице МакSим может понадобиться пересадка легкого

Артистка переболела коронавирусом и несколько месяцев провела в коме

Популярная певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, в 2021 году попала в реанимацию с осложнениями после коронавируса. А на днях стало известно, что ей понадобится пересадка легкого. Об этом пишет KP.

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16 июня Марину Максимову госпитализировали с 75-процентным поражением легких. 38-летняя певица заболела коронавирусом в тяжелой форме.

Ее здоровье стало резко ухудшаться, и врачи ввели певицу в медикаментозную кому, в которой она провела почти два месяца. Но ей удалось победить болезнь.

16 августа врачи выписали ее, но МакSим предстоит долгий период реабилитации. Она сильно похудела, и весила всего 40 килограмм после выписки, также у нее началась атрофия мышц. Речь о возвращении на сцену пока не идет.

[ + – ] Певица вскоре после выписки Фото: Скриншот

"Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот, — рассказал инсайдер журналистам.

Также артистке может понадобиться пересадка легкого. По словам все того же инсайдера, в одном из легких осталось минимальное количество нормальной функционирующей ткани. Певице рекомендуют сделать пересадку легкого, потому что восстановить разрушенные болезнью ткани почти невозможно.

По словам друзей, Марина пока не думает о работе. После болезни на артистку напала депрессия, она сейчас старается больше времени проводить дома со своими дочками. Психологи отмечают, что после коронавируса многих пациентов настигает упадок сил и депрессивное состояние.

Надо отметить, что МакSим помогает отец ее младшей дочери Марии, бизнесмен Антоном Петров. Он изменил артистке, когда она была беременна с дочкой депутата Госдумы Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его официальной женой.

Но он купил певице квартиру и оплатил ее лечение от коронавируса. Об этом журналистам рассказали друзья певицы.