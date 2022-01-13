Співачці МакSим може знадобитися пересадка легені

Артистка перехворіла на коронавірус і кілька місяців провела в комі

Популярна співачка МакSим, справжнє ім'я якої Марина Максимова, 2021 року потрапила в реанімацію з ускладненнями після коронавірусу. А днями стало відомо, що їй знадобиться пересадка легені. Про це пише KP.

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16 червня Марину Максимову госпіталізували з 75-відсотковим ураженням легень. 38-річна співачка захворіла на коронавірус у важкій формі.

Її здоров'я почало різко погіршуватися, і лікарі ввели співачку в медикаментозну кому, в якій вона провела майже два місяці. Але їй удалося перемогти хворобу.

16 серпня лікарі виписали її, але на МакSим чекає довгий період реабілітації. Вона сильно схудла та важила всього 40 кілограмів після виписки, також у неї почалася атрофія м'язів. Про повернення на сцену поки не йдеться.

[ + – ] Співачка незабаром після виписки Фото: Скриншот

"Чи зможе вона потім співати? Цілком можливо, оскільки зв'язки в неї працюють. Але оскільки запас повітря в легенях тепер набагато менший, тут уже доведеться обійтися без довгих нот", — розповів інсайдер журналістам.

Також артистці може знадобитися пересадка легені. За словами все того ж інсайдера, в одній із легень залишилася мінімальна кількість нормальної тканини, що функціонує. Співачці рекомендують зробити пересадку легені, тому що відновити зруйновані хворобою тканини майже неможливо.

За словами друзів, Марина поки що не думає про роботу. Після хвороби на артистку напала депресія, вона намагається більше часу проводити вдома зі своїми доньками. Психологи відзначають, що після коронавірусу багато пацієнтів зазнають занепаду сил і депресивного стану.

Слід зазначити, що МакSим допомагає батько її молодшої дочки Марії, бізнесмен Антон Петров. Він зрадив артистці, коли вона була вагітна, з донькою депутата Держдуми Єлизаветою Бриксіною, яка згодом стала його офіційною дружиною.

Але він купив співачці квартиру й оплатив її лікування від коронавірусу. Про це журналістам розповіли друзі співачки.