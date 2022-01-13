Тренд сезона. Ким Кардашьян и ее сумка "Песочные часы" от Balenciaga

Также с культовой сумочкой появилась Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так"

На модном небосводе появился очередной объект вожделения – культовая сумочка "Песочные часы" от Balenciaga. И после ее появления в руках Сары Джессики Паркер и Ким Кардашьян ее популярность взлетела до небес. Об этом пишет Vogue.

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Также с сумочкой с оригинальными изогнутыми формами появлялись Майли Сайрус, Хейли Бибер, Адут Акеч и Эллис Росс.

Истоки создания сумочки лежат в истории модного дома Balenciaga, а именно в линиях бакских жилетов самого Кристобаля Баленсиаги.

А Ким Кардашьян явно выбрала именно эту сумочку в качестве фаворита. Она появлялась с небольшими "Песочными часами", усыпанными стразами уже несколько раз, что явно способствовало продажам.

[ + – ] Ким Кардашьян и ее Balenciaga Фото: Getty Images

Подбавил сумке популярности и сериал-сиквел "Секса в большом городе". Главная героиня Сара Джессика Паркер именно с этой сумкой гуляла по Нью-Йорку, стараясь отвлечься от смерти своего мужа.

[ + – ] Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так" Фото: Getty Images

Причем стилисты выбрали особенную модель для этого важного эпизода. Это результат коллаборации Демны Гвасалия из Balenciaga и Алессандро Микеле из Gucci. Алессандро позаимствовал культовую сумочку и украсил ее не менее культовым логотипом.

[ + – ] Коллаборация Balenciaga и Gucci Фото: Скриншот [ + – ] Сумка "Песочные часы" от Balenciaga Фото: Скриншот

Стоит такая сумочка почти три тысячи долларов.

Напомним, хитом прошлой осени стала сумочка молодого бренда Luar от дизайнера Рауля Лопеса. на Неделе моды в Нью-Йорке его показ произвел фурор, а сумочка Ana, или Luar Ana (Луар Ана), завоевала сердца селебрити.