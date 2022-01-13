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Тренд сезону. Кім Кардаш'ян та її сумка "Пісочний годинник" від Balenciaga

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Фото: Getty Images

Також з культовою сумочкою з'явилася Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так"

На модному небосхилі з'явився черговий об'єкт бажання — культова сумочка "Пісочний годинник" від Balenciaga. І після появи в руках Сари Джессіки Паркер та Кім Кардаш'ян її популярність злетіла до небес. Про це пише Vogue.

Також із сумочкою з оригінальними вигнутими формами з'являлися Майлі Сайрус, Гейлі Бібер, Адут Акеч та Елліс Росс.

Витоки створення сумочки лежать в історії модного будинку Balenciaga, а саме в лініях баскських жилетів Крістобаля Баленсіаги.

А Кім Кардаш'ян явно обрала саме цю сумочку як фаворит. Вона з'являлася з невеликим "Пісочним годинником", усипаним стразами вже кілька разів, що явно сприяло продажам.

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Кім Кардаш'ян та її Balenciaga
Фото: Getty Images

Додав сумці популярності й серіал-сиквел "Сексу у великому місті". Головна героїня Сара Джессіка Паркер саме з цією сумкою гуляла Нью-Йорком, намагаючись відволіктися від смерті свого чоловіка.

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Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так"
Фото: Getty Images

Причому стилісти вибрали особливу модель цього важливого епізоду. Це результат колаборації Демни Гвасалії з Balenciaga та Алессандро Мікеле з Gucci. Алессандро запозичив культову сумочку та прикрасив її не менш культовим логотипом.

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Колаборація Balenciaga та Gucci
Фото: Скриншот
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Сумка "Пісочний годинник" від Balenciaga
Фото: Скриншот

Коштує така сумочка майже три тисячі доларів.

Нагадаємо, хітом минулої осені стала сумочка молодого бренду Luar від дизайнера Рауля Лопеса. На Тижні моди в Нью-Йорку його показ спричинив фурор, а сумочка Ana, або Luar Ana (Луар Ана), завоювала серця селебріті.