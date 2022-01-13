Тренд сезону. Кім Кардаш'ян та її сумка "Пісочний годинник" від Balenciaga
Також з культовою сумочкою з'явилася Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так"
На модному небосхилі з'явився черговий об'єкт бажання — культова сумочка "Пісочний годинник" від Balenciaga. І після появи в руках Сари Джессіки Паркер та Кім Кардаш'ян її популярність злетіла до небес. Про це пише Vogue.
Також із сумочкою з оригінальними вигнутими формами з'являлися Майлі Сайрус, Гейлі Бібер, Адут Акеч та Елліс Росс.
Витоки створення сумочки лежать в історії модного будинку Balenciaga, а саме в лініях баскських жилетів Крістобаля Баленсіаги.
А Кім Кардаш'ян явно обрала саме цю сумочку як фаворит. Вона з'являлася з невеликим "Пісочним годинником", усипаним стразами вже кілька разів, що явно сприяло продажам.
Додав сумці популярності й серіал-сиквел "Сексу у великому місті". Головна героїня Сара Джессіка Паркер саме з цією сумкою гуляла Нью-Йорком, намагаючись відволіктися від смерті свого чоловіка.
Причому стилісти вибрали особливу модель цього важливого епізоду. Це результат колаборації Демни Гвасалії з Balenciaga та Алессандро Мікеле з Gucci. Алессандро запозичив культову сумочку та прикрасив її не менш культовим логотипом.
Коштує така сумочка майже три тисячі доларів.
Нагадаємо, хітом минулої осені стала сумочка молодого бренду Luar від дизайнера Рауля Лопеса. На Тижні моди в Нью-Йорку його показ спричинив фурор, а сумочка Ana, або Luar Ana (Луар Ана), завоювала серця селебріті.