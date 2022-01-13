Чарльз Спенсер поделился фотографией дедушки и бабушки принцессы Дианы

Поместье Элторп-хаус принадлежит Спенсерам уже много лет и передается из поколения в поколение.

Родной брат покойной принцессы Дианы Чарльз, девятый граф Спенсер, поделился на своей странице в соцсети снимком, сделанным в семейном поместье Элторп в Нортгемптоншире, где изображены его дедушка Альберт, седьмой граф Спенсер, и бабушка Синтия Элеонор Беатриса Гамильтон.

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Они сидят за столом и пьют чай. Граф сидит в плетеном кресле, а его супруга – на деревянной скамейке во внутреннем дворике имения.

Подписчики Чарльза Спенсера сразу обратили внимание на то, как Диана была похожа на свою бабушку.

"Наклон головы Дианы", "Вау, это потрясающее фото. Твоя бабушка так сильно напоминает мне Диану", "Я вижу, откуда у вас с Дианой наклон головы", "Ваша бабушка очень красивая и очень похожа на ваших дочерей", – пишут в комментариях.

[ + – ] Дедушка и бабушка Чарльза Спенсера

Диана, Чарльз и их братья и сестры выросли в загородном доме в Нортгемптоншире, где сестра Дианы Сара Спенсер познакомила ее с принцем Уэльским.

В Элторпе 90 комнат и 222 гектара земли. Особняк включает в себя Вуттон-холл с полом из итальянского мрамора, где принцесса Диана практиковалась в чечетке, салон, который образует большой коридор и обширную библиотеку. Последняя, как уверяет Чарльз, является его любимой комнатой в доме. В ней деревянные полы с тремя большими узорчатыми коврами, кремовые стены с бесконечными полками с книгами и комплект красных кресел и диванов.

[ + – ] Библиотека в Элторп-хаус

Именно здесь, в 1997 году, на маленьком острове посреди озера была похоронена принцесса Уэльская. Напомним, она вместе с Доди аль-Файедом разбилась в автомобильной аварии в парижском тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены.

Поместье открыто для туристов с 1953 года, и посетить его можно в период с 1 июля до 30 августа.

Ранее Чарльз показывал интерьеры своего дома, а также рассказывал им о том, каким человеком была его знаменитая сестра.