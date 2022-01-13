Чарльз Спенсер поділився фотографією дідуся та бабусі принцеси Діани

Маєток Елторп-хаус належить Спенсерам уже багато років і передається з покоління в покоління.

Рідний брат покійної принцеси Діани Чарльз, дев'ятий граф Спенсер, поділився на своїй сторінці в соцмережі знімком, зробленим у сімейному маєтку Елторп у Нортгемптонширі, де зображені його дідусь Альберт, сьомий граф Спенсер, та бабуся Синтія Елеонор Беатріса.

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Вони сидять за столом та п'ють чай. Граф сидить у плетеному кріслі, а його дружина – на дерев'яній лаві у внутрішньому дворику маєтку.

Підписники Чарльза Спенсера відразу звернули увагу на те, як Діана була схожа на свою бабусю.

"Нахил голови Діани", "Вау, це приголомшливе фото. Твоя бабуся так сильно нагадує мені Діану", "Я бачу, звідки у вас з Діаною нахил голови", "Ваша бабуся дуже гарна і дуже схожа на ваших дочок", — пишуть у коментарях.

[ + – ] Дідусь та бабуся Чарльза Спенсера

Діана, Чарльз та їхні брати і сестри виросли в заміському будинку в Нортгемптонширі, де сестра Діани Сара Спенсер познайомила її з принцом Уельським.

В Елторпі 90 кімнат та 222 гектари землі. Особняк включає Вуттон-хол з підлогою з італійського мармуру, де принцеса Діана практикувалася в чечітці, салон, який утворює великий коридор і велику бібліотеку. Остання, як запевняє Чарльз, є улюбленою кімнатою в будинку. У ній дерев'яна підлога з трьома великими візерунчастими килимами, кремові стіни з нескінченними полицями з книгами та комплект червоних крісел та диванів.

[ + – ] Бібліотека в Елторп-хаус

Саме тут, у 1997 році, на маленькому острові посеред озера було поховано принцесу Уельську. Нагадаємо: вона разом з Доді аль-Фаєдом розбилася в автомобільній аварії в паризькому тунелі перед мостом Альма на набережній Сени.

Маєток відкритий для туристів з 1953 року і відвідати його можна в період з 1 липня до 30 серпня.

Раніше Чарльз показував інтер'єри свого будинку, а також розповідав про те, якою людиною була його знаменита сестра.