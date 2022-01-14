52-летняя Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала яркий и смелый образ у бассейна (видео)

Актриса отпраздновала завершение рождественских каникул на Бермудских островах.

Оскароносная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая является женой легендарного Майкла Дугласа и матерью его двоих детей, показала, что в 52 года выглядит ничуть не хуже своей сверстницы Дженнифер Лопес, опубликовав видео в подтверждение на странице в Instagram.

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Знаменитость поделилась кадрами с вечеринки прощания с Бермудскими островами, где провела рождественские каникулы со своей семьей.

На видео она стоит перед бассейном, одетая в красное с белым платье с глубоким вырезом. Образ Кэтрин дополнила яркими серьгами и красными цветами в волосах, а также сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс

"Привет, привет, привет. Мне нравится хороший тематический ужин. Это последняя ночь нашего отпуска – я вплела цветы в волосы", – говорит она в камеру.

Первым на пост в соцсети отреагировал пасынок Зеты-Джонс Кэмерон Дуглас, единственный сын Майкла от его первой жены Диандры Лукер. У Кэмерона сложились теплые отношения с новой женой отца.

"Ты выглядишь великолепно", – отметил он под видео.

Кэтрин и Майкл в браке – с 2000 года. У них двое уже взрослых детей – 21-летний Дилан и 18-летняя Кэрис. Младшие дети актера поддерживают отношения со сводным братом. Например, Дилан поздравил его с днем рождения очень теплыми словами.

"Кэм, ты удивительная душа, такой добрый и проницательный. Спасибо за то, что ты такой открытый со мной и моей сестрой, и спасибо, что показал нам все тонкости! С днем ​​рождения, брат, я люблю тебя!", – говорилось в послании.

[ + – ] Кэмерон и Дилан Дугласы

Кэтрин же сделала для Кэмерона на его 43-летие коллаж, где, среди прочего, его дочь Луа улыбается на диване, с подписью: "Улыбнись, это день рождения моего папы". Туда же вошли фотография Майкла и Кэтрин с Кэмерон, Диланом и Кэрис, когда они были моложе, и недавнее фото именинника.

[ + – ] Мачега поздравила Кэмерона Дугласа с Днем рождения семейными кадрами

"Поздравляю с днем ​​рождения моего пасынка Кэмерона, которого я люблю и обожаю. И самый большой из поцелуев", – написала Кэтрин рядом с постом.

Напомним, в 2019 году Кэтрин и Майкл вместе с детьми отдыхали на Рождество в Африке. Летом прошлого года 77-летний Майкл рассказал, что его приняли за дедушку Кэрис.