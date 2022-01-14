52-річна Кетрін Зета-Джонс продемонструвала яскравий та сміливий образ біля басейну (відео)

Акторка відсвяткувала завершення різдвяних канікул на Бермудських островах.

Оскароносна британська акторка Кетрін Зета-Джонс, яка є дружиною легендарного Майкла Дугласа та матір'ю його двох дітей, показала, що в 52 роки виглядає нітрохи не гірше за свою однолітку Дженніфер Лопес, опублікувавши відео підтвердження на сторінці в Instagram.

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Знаменитість поділилася кадрами з вечірки прощання з Бермудськими островами, де провела різдвяні канікули зі своєю родиною.

На відео вона стоїть перед басейном, одягнена у червону з білим сукнею з глибоким вирізом. Образ Кетрін доповнила яскравими сережками та червоними квітами у волоссі, а також зробила вечірнім макіяжем з акцентом на очі.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс

"Привіт, привіт, привіт. Мені подобається хороша тематична вечеря. Це остання ніч нашої відпустки – я вплела квіти у волосся", – каже вона на камеру.

Першим на пост у соцмережі відреагував пасинок Зети-Джонс Кемерон Дуглас, єдиний син Майкла від першої дружини Діандри Лукер. У Кемерона склалися теплі стосунки з новою дружиною батька.

"Ти виглядаєш чудово", — зазначив він під відео.

Кетрін та Майкл у шлюбі з 2000 року. У них двоє вже дорослих дітей – 21-річний Ділан та 18-річна Керіс. Молодші діти актора підтримують стосунки зі зведеним братом. Наприклад, Ділан привітав його з днем народження дуже теплими словами.

"Кем, ти дивовижна душа, такий добрий і проникливий. Дякую за те, що ти такий відкритий зі мною та моєю сестрою, і дякую, що показав нам усі тонкощі! З днем ​​народження, брате, я люблю тебе!", – йшлося в посланні.

[ + – ] Кемерон і Ділан Дугласи

Кетрін же зробила для Кемерона на його 43-річчя колаж, де, серед іншого, його дочка Луа посміхається на дивані, з підписом: "Усміхнись, це день народження мого тата". Туди ж увійшли фотографія Майкла і Кетрін з Кемерон, Діланом і Керіс, коли вони були молодшими, і нещодавнє фото іменинника.

[ + – ] Мачуха привітала Кемерона Дугласа з днем народження сімейними кадрами

"Вітаю з днем ​​народження мого пасинка Кемерона, якого я люблю та обожнюю. І найбільший з поцілунків", — написала Кетрін поряд з постом.

Нагадаємо, у 2019 році Кетрін та Майкл разом з дітьми відпочивали на Різдво в Африці. Влітку минулого року 77-річний Майкл розповів, що його вважали дідусем Керіс.