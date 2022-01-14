Стало известно, о чем будет новый фильм Люка Бессона

Последней работой Люка Бессона был боевик "Анна" в 2019 году.

Новый фильм 62-летнего известного французского кинорежиссера и сценариста Люка Бессона раскроет историю тяжело больного мальчика. Об этом пишет Variety.

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В центре нового фильма режиссера картин "Леон" и "Пятый элемент" — история тяжело болевшего мальчика, которого спасала любовь к собакам. Снимать фильм начнут весной 2022-го в США и Франции. А в написанной и спродюсированной Бессоном картине, получившей название "Догмэн", сыграет 32-летний американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс.

Отметим, что последней работой Люка Бессона был боевик "Анна" в 2019 году.

[ + – ] Кадры из фильма "Анна" 2019-го года

Отметим, что в последние 30 лет Люк Бессон был основным поставщиком англоязычных фильмов французского производства во всем мире и создал некоторые из крупнейших французских блокбастеров, в основном боевики, такие как "Леон" с Натали Портман и Жаном Рено, "Никита" и т.д.

Режиссер, живущий сейчас на два города (Париж и Лос-Анджелес), разрабатывает несколько проектов, охватывающих фильмы и сериалы, через свою компанию LBT.

Напомним, выход каких сериалов мы ожидаем в 2022 году.