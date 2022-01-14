Стало відомо, про що буде новий фільм Люка Бессона

Останньою роботою Люка Бессона був бойовик "Анна" 2019-го року.

Новий фільм 62 річного відомого французького кінорежисера та сценариста Люка Бессона розкриє історію важко хворого хлопчика. Про це пише Variety.

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У центрі нового фільму режисера картин "Леон" та "П'ятий елемент" — історія хлопчика, який важко хворів, проте його рятувала любов до собак. Знімати кінострічку почнуть навесні 2022-го у США та Франції. А в написаній та спродюсованій Бессоном картині, яка отримала назву "Догмен", зіграє 32-річний американський актор та музикант Калеб Лендрі Джонс.

Зазначимо, що останньою роботою Люка Бессона був бойовик "Анна" 2019-го року.

[ + – ] Кадри з фільму "Анна" 2019-го року

Зазначимо, що протягом останніх 30 років Люк Бессон був основним постачальником англомовних фільмів французького виробництва в усьому світі та створив деякі з найбільших французьких блокбастерів, в основному бойовики, такі як "Леон" з Наталі Портман та Жаном Рено, "Микита" тощо.

Режисер, який живе наразі на два міста (Париж і Лос-Анджелес), наразі розробляє кілька проєктів, що охоплюють фільми та серіали, через свою компанію LBT.

Нагадаємо, вихід яких серіалів ми очікуємо у 2022-му році.