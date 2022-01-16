Девушка Леонардо Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером в своей жизни

Новость о марафонском свидании актера и модели уже вызвала сомнения среди читателей, которые указали на ряд нестыковок.

На днях на странице Le Cinéphiles в Twitter появилось сообщение, согласно которому девушка оскароносного голливудского актера Леонардо Ди Каприо Камила Морроне рассказала о "самом худшем свидании в жизни" с ним.

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По ее словам, однажды Лео арендовал целый кинозал и заставил ее смотреть все части "Звездных войн", а сам бегал перед ней со световым мечом, притворяясь, что борется с плохими парнями. При этом Камила названа бывшей девушкой знаменитости, а источник, которому она озвучила эти ведомости, не указан.

[ + – ] Твит о "самом худшем свидании" Камилы Морроне стал вирусным Фото: Скриншот

Твит сразу же стал вирусным и разлетелся по всему интернету. И если большинство пользователей посмеялись над поступком актера, то таблоид Buzz Feed усомнился в том, что изложенная информация является правдивой.

В частности, автор колонки Натали Оганесян отмечает несколько фактов, которые идут вразрез с тем, о чем говорится в твите. Например, она указывает на тот момент, что 24-летняя актриса и модель Камила Морроне – никакая не бывшая девушка 47-летняя актера, и он всего несколько дней был замечен с ней на отдыхе на одном из Карибских островов.

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Кроме того таблоид акцентирует внимание на том, что Le Cinéphiles – это страница сатирической информации, которая неоднократно публиковала шуточные новости о знаменитостях. Например, когда-то там был твит о новом варианте коронавируса, названного в честь телеведущего Джеймса Кордена "Кордиант", который "имеет уникальные симптомы, в том числе необходимость быть несмешным и появляться в каждой голливудской постановке".

[ + – ] Шутка о новом варианте коронавируса, названного в честь Джеймса Кордена

После того, как первоначальный твит от LeCinephiles стал вирусным, аккаунт попросил журналистов взять у звезды комментарий по поводу обнародованной информации, однако его ответа пока нет.

Несмотря на сомнительность этого факта, звездный статус Лео ничуть не пострадал, а немало поклонников в комментариях выразили готовность пойти на такое марафонское свидание.

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Что касается любимых фильмов Ди Каприо, то год назад по просьбе Esquire и оргкомитета премии "Золотой глобус" он назвал семь картин, которые считает лучшими. Это "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика (1968), "Таксист" Мартина Скорсезе (1976), "Похитители велосипедов" Витторио Де Сики (1948), "К востоку от Эдема" Элиа Казана (1955), "Когда Гарри встретил Салли" Роба Райнера (1989), "Принцесса Мононоке" Хаяо Миядзаки (1997) и "8½" Федерико Феллини (1963).

Леонардо и Камила встречаются уже около пяти лет. По словам инсайдеров, актер по настоящему влюблен, и ему очень комфортно с девушкой. Многие ожидали, что пара появится вместе на красной дорожке во время премьеры фильма "Не смотрите наверх", однако актер пришел туда с беременной Дженнифер Лоуренс, сыгравшей одну из главных ролей.