Дівчина Леонардо Ді Капріо розповіла про найгірше побачення з актором у своєму житті

Новина про марафонське побачення актора та моделі вже викликала сумніви серед читачів, які вказали на низку нестиковок.

Днями на сторінці Le Cinéphiles у Twitter з'явилося повідомлення, згідно з яким дівчина оскароносного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне розповіла про "найгірше побачення в житті" з ним.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За її словами, одного разу Лео орендував цілу кінозалу і змусив її дивитися всі частини "Зоряних воєн", а сам бігав перед нею зі світловим мечем, вдаючи, що бореться з поганими хлопцями. При цьому Камілу названо колишньою дівчиною знаменитості, а джерело, якому вона озвучила ці відомості, не вказане.

[ + – ] Твіт про "найгірше побачення" Камілі Моррон став вірусним Фото: Скриншот

Твіт одразу став вірусним і розлетівся по всьому інтернету. І якщо більшість користувачів посміялися з вчинку актора, то таблоїд Buzz Feed засумнівався в тому, що викладена інформація є правдивою.

Зокрема, автор колонки Наталі Оганесян наголошує на кількох фактах, які йдуть урозріз із тим, про що йдеться у твіті. Наприклад, вона вказує на той момент, що 24-річна актриса та модель Каміла Морроне – зовсім не колишня дівчина 47-річного актора, і він лише кілька днів тому був помічений із нею на відпочинку на одному з Карибських островів.

[ + – ] 4 січня Каміла Морроне та Леонардо Ді Капріо відпочивали на Карибських островах

[ + – ] Каміла та Леонардо катаються на яхті під час різдвяних канікул

Крім того, таблоїд акцентує увагу на тому, що Le Cinéphiles – це сторінка сатиричної інформації, що неодноразово публікувала жартівливі новини про знаменитостей. Наприклад, колись там був твіт про новий варіант коронавірусу, названого на честь телеведучого Джеймса Кордена "Кордіант", який "має унікальні симптоми, зокрема необхідність бути несмішним і з'являтися у кожній голлівудській постановці".

[ + – ] Жарт про новий варіант коронавірусу, названого на честь Джеймса Кордена

Після того, як початковий твіт від LeCinephiles став вірусним, обліковий запис попросив журналістів взяти у зірки коментар щодо оприлюдненої інформації, проте його відповіді поки що немає.

Незважаючи на сумнівність цього факту, зірковий статус Лео не постраждав, а чимало шанувальників у коментарях висловили готовність піти на таке марафонське побачення.

[ + – ] Шанувальники актора не проти піти з ним на спільний перегляд кіно, хай навіть багато годин поспіль

Щодо улюблених фільмів Ді Капріо, то рік тому на прохання Esquire та оргкомітету премії "Золотий глобус" він назвав сім картин, які вважає найкращими. Це – "2001: Космічна одіссея" Стенлі Кубріка (1968), "Таксист" Мартіна Скорсезе (1976), "Викрадачі велосипедів" Вітторіо Де Сіки (1948), "На схід від Едему" Еліа Казана (1955), "Коли Гаррі зустрів Саллі" Роба Райнера (1989), "Принцеса Мононоке" Хаяо Міядзакі (1997) і "8½" Федеріко Фелліні (1963).

Леонардо та Каміла зустрічаються вже близько п'яти років. За словами інсайдерів, актор по-справжньому закоханий, і йому дуже комфортно з дівчиною. Багато хто очікував, що пара з'явиться разом на червоній доріжці під час прем'єри фільму "Не дивіться вгору", проте актор прийшов туди із вагітною Дженніфер Лоуренс, яка зіграла одну з головних ролей.