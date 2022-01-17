Крещение 2022. Что поставить на праздничный стол в сочельник

Праздничный ужин на сочельник перед Крещением был постным, как и на Рождество, однако на него не обязательно было готовить целых 12 блюд.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое является последним в цикле новогодне-рождественских праздников. Традиционно накануне семья собирается на праздничный ужин, главным блюдом которого, как на Рождество и Щедрый вечер накануне старого Нового года, является кутья. В Крещенский сочельник праздничное меню должно быть исключительно постным: вареники, рыба, постный борщ, капуста, запеченный картофель и тому подобное. Фокус собрал рецепты блюд, которые желательно поставить на стол вечером 18 января.

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Голодная кутья

Голодная кутья — это постная кутья, без масла, молока или сливок, но в нее можно добавить любые сухофрукты.

Ингредиенты:

Перловая крупа – 0,5 стакана;

Мак;

Сухофрукты (изюм, чернослив);

Орехи (обычно берут грецкие);

Мед по вкусу.

Для узвара:

Сухофрукты (яблоки, груши) – 350-400 гр;

Вода – 3 литра;

Мед – 2 ст. л.

Перловую крупу промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов лучше на ночь. Мак можно купить уже готовый, его надо только залить кипятком. Или сухой мак залить кипятком на 30 минут, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.д.) залить кипятком на несколько минут.

Сварить узвар. Для этого сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на полчаса. Слить воду, в которой замачивались сухофрукты, залить три литра холодной воды и поставить на плиту. Довести узвар до кипения, снять с плиты, накрыть крышкой и оставить настаиваться. Когда узвар остынет до теплого состояния, добавить мед. Остудить.

В готовую кашу добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.

[ + – ] Голодная кутья

Узвар шел также отдельной позицией на столе в канун Крещения.

Постные галушки с луком⠀⠀

Ингредиенты:

Мука – 600 гр;

Вода – 250 мл;

Растительное масло – 4 ст. л;

Соль – ½ ч. л;

Лавровый лист – 1-2 шт;

Лук – 1 шт.

В посуде вскипятить воду, добавить соль и 2 ст. ложки растительного масла. Всыпать половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок. Выложить тесто в миску и остудить. Вымесить его, подсыпая вторую часть муки. Дать тесту отдохнуть 10-15 минут, после чего разделить его на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части. Вскипятить 1, 5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком. Туда отправить нарезанное кусочками тесто. Варить галушки 4-5 минут после всплытия.

Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложках растительного масла до золотистого цвета. Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком. Постные галушки с луком готовы. Украсить по желанию и подавать к столу.

[ + – ] Постные галушки с луком

Вареники с картошкой

Ингридиенты:

Мука – 3 ст;

Вода – 1 ст;

Яйца – 1 шт;

Растительное масло – 3 ст. л;.

Соль – 0.5 ч. л.

Начинка:

Картошка – 1 кг;

Лук – 2 шт;

Растительное масло – 50 мл;

Соль по вкусу.

Для подачи к столу:

Лук – 1 шт;

Растительное масло (для жарки) – 15 мл;

Сметана – 300 гр.

Сначала нужно приготовить начинку. Картофель очистить и отварить в чуть подсоленной воде до готовности. Чтобы картофель быстрее отварился, лучше разрезать его на несколько частей. Можно немного переварить картофель, тогда его будет легче растолочь. Когда картофель будет готов, слить с него воду и размять в пюре до получения однородной массы. Картофельных комочков оставаться в нем не должно.

Лук очистить, нарезать мелко и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Соединить картофель с обжаренным луком, добавив растительное масло, на котором жарился лук. Так начинка не будет сухой. Приправить по вкусу солью и перемешать. Теперь начинка должна немного остыть. В это время необходимо приготовить тесто на вареники.

Просеять через сито в миску для замеса теста пшеничную муку. Лучше сделать это дважды, так мука больше насытиться кислородом, а это позволит тесту стать более нежным и мягким. В чистую небольшую емкость вбить куриное яйцо, всыпать соль и влить растительное масло. Аккуратно взбить содержимое мисочки с помощью вилки. Перелить получившуюся яичную смесь в муку и перемешать. Растительное масло используется для того, чтобы придать тесту эластичность. Готовое тесто убрать в полиэтиленовый пакет и дать ему отдохнуть 20 минут. Это процедура с пакетом позволит тесту стать еще более мягким и эластичным.

Через 20 минут взять 1/3 теста, выложить на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, раскатать в пласт и с помощью формы (стакана, кондитерского кольца) вырезать круги. В центр кругов выложить поостывшую картофельную начинку и слепить вареники, соединив края. С помощью китайской палочки для еды вареникам можно придать красивую форму. Проделать то же самое с оставшимся тестом и начинкой.

В кастрюлю налить воду и довести ее до кипения, посолить и оправить туда вареники. После того, как вареники всплывут, варить их еще три минуты. Готовые вареники с помощью шумовки выложить на тарелку и по желанию присыпать обжаренным луком.

[ + – ] Еще один вариант рецепта теста для вареников на Крещение

Жареная рыба в кляре

Ингредиенты:

Рыбное филе – 1 кг;

Соль;

Свежемолотый перец;

Для маринада:

Лимон – 0,5 — 1 шт;

Зелень;

Растительное масло.

Для кляра:

Мука – 0,5 ст;

Растительное масло – 2 ст. л;

Соль;

Вода.

Рыбное филе вымыть, обсушить и разрезать на порционные куски. Приготовить маринад. В кастрюльку налить растительное масло, добавить лимонный сок и мелко нарезанную зелень. Рыбу посолить, поперчить и положить в подготовленный маринад на 30 минут.

Приготовить кляр. Муку размешать с 2 столовыми ложками растительного масла, теплой водой и посолить — должно получиться негустое тесто без комков, как на блины. Маринованные кусочки рыбы вместе с зеленью обмакивать в кляр и сразу же выкладывать на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарить рыбу с двух сторон до готовности. Готовое блюдо украсить помидорами, оливками или огурцами.

[ + – ] Еще один рецепт рыбы к столу – щука, жаренная в манке

Грибная подлива (из шампиньонов)

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр;

Лук репчатый – 2 шт;

Морковь – 1 шт;

Мука пшеничная – 2 ст. л;

Вода – 400 мл;

Сметана – 2 ст. л;

Растительное масло – для жарки;

Соль, перец – по вкусу.

Нарезать кубиками лук, морковь натереть на терке. Разогреть в сковороде масло и обжарить лук с морковью в течение семи минут. Нарезать кубиками шампиньоны и добавить в сковороду к луку с морковью. Накрыть сковороду крышкой и тушить 20 минут.

В воде хорошо растворить муку, чтобы не было комочков. Сначала лучше налить немного воды и размешать муку, а затем добавить остальную воду. Добавить воду с мукой в сковороду, посолить и поперчить по вкусу. Тушить 10 минут под крышкой. Затем добавить сметану, хорошо размешать и довести до кипения. Дать настояться в течение 10 минут и можно подавать.

[ + – ] Грибная подлива

Капустный пирог

Ингредиенты:

Разрыхлитель – 5 гр;

Мука – 120 гр;

Сметана – 400 гр;

Яйца – 3шт;

Соль по вкусу.

Для начинки:

Капуста – 500 гр;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Соль и специи по вкусу;

Кунжут для посыпки.

Капусту нарезать соломкой. Лук мелко порезать. Морковь натереть на терке. В сковороду налить растительное масло и обжарить немного капусту, далее добавить лук и морковь, оттушить до полуготовности. Специи и соль по вкусу. Главное – не перетушить капусту. Она должна хрустеть. Яйца с солью взбить венчиком, добавить сметану. Далее просеять муку с разрыхлителем. Все перемешать.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Тесто разделить на две равные части. Вылить первую половину теста, далее начинку и залить второй половиной теста.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовки до готовности 40-45 минут, хотя может понадобиться и больше времени в зависимости от духовки. Посыпать еще горячий пирог кунжутом.

[ + – ] Капустный пирог – пошаговый рецепт

В отличие от Крещенского сочельника, 19 января хозяйки готовили богатый стол, на котором было много мяса и других сытных блюд, но трапезцу обязательно начинали с того, что выпивали стакан свяченой в церкви воды.