Крещение 2022. Что поставить на праздничный стол в сочельник
Праздничный ужин на сочельник перед Крещением был постным, как и на Рождество, однако на него не обязательно было готовить целых 12 блюд.
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое является последним в цикле новогодне-рождественских праздников. Традиционно накануне семья собирается на праздничный ужин, главным блюдом которого, как на Рождество и Щедрый вечер накануне старого Нового года, является кутья. В Крещенский сочельник праздничное меню должно быть исключительно постным: вареники, рыба, постный борщ, капуста, запеченный картофель и тому подобное. Фокус собрал рецепты блюд, которые желательно поставить на стол вечером 18 января.
Голодная кутья
Голодная кутья — это постная кутья, без масла, молока или сливок, но в нее можно добавить любые сухофрукты.
Ингредиенты:
- Перловая крупа – 0,5 стакана;
- Мак;
- Сухофрукты (изюм, чернослив);
- Орехи (обычно берут грецкие);
- Мед по вкусу.
Для узвара:
- Сухофрукты (яблоки, груши) – 350-400 гр;
- Вода – 3 литра;
- Мед – 2 ст. л.
Перловую крупу промыть, залить холодной водой и оставить на несколько часов лучше на ночь. Мак можно купить уже готовый, его надо только залить кипятком. Или сухой мак залить кипятком на 30 минут, слить воду и растереть. Сухофрукты (изюм, чернослив и т.д.) залить кипятком на несколько минут.
Сварить узвар. Для этого сухофрукты тщательно промыть, залить водой и оставить на полчаса. Слить воду, в которой замачивались сухофрукты, залить три литра холодной воды и поставить на плиту. Довести узвар до кипения, снять с плиты, накрыть крышкой и оставить настаиваться. Когда узвар остынет до теплого состояния, добавить мед. Остудить.
В готовую кашу добавить мак, сухофрукты, орехи и мед. Перемешать. Залить узваром и подавать.
Узвар шел также отдельной позицией на столе в канун Крещения.
Постные галушки с луком⠀⠀
Ингредиенты:
- Мука – 600 гр;
- Вода – 250 мл;
- Растительное масло – 4 ст. л;
- Соль – ½ ч. л;
- Лавровый лист – 1-2 шт;
- Лук – 1 шт.
В посуде вскипятить воду, добавить соль и 2 ст. ложки растительного масла. Всыпать половину муки и хорошо размешивая, замесить тесто так, чтобы оно отлипло от стенок. Выложить тесто в миску и остудить. Вымесить его, подсыпая вторую часть муки. Дать тесту отдохнуть 10-15 минут, после чего разделить его на 3-4 части. Скатать жгуты и разрезать на небольшие части. Вскипятить 1, 5 литра воды в кастрюле, добавить соль, лавровый лист и перец горошком. Туда отправить нарезанное кусочками тесто. Варить галушки 4-5 минут после всплытия.
Мелко нашинкованный лук обжарить на 2 ст. ложках растительного масла до золотистого цвета. Галушки выложить в тарелки и заправить обжаренным луком. Постные галушки с луком готовы. Украсить по желанию и подавать к столу.
Вареники с картошкой
Ингридиенты:
- Мука – 3 ст;
- Вода – 1 ст;
- Яйца – 1 шт;
- Растительное масло – 3 ст. л;.
- Соль – 0.5 ч. л.
Начинка:
- Картошка – 1 кг;
- Лук – 2 шт;
- Растительное масло – 50 мл;
- Соль по вкусу.
Для подачи к столу:
- Лук – 1 шт;
- Растительное масло (для жарки) – 15 мл;
- Сметана – 300 гр.
Сначала нужно приготовить начинку. Картофель очистить и отварить в чуть подсоленной воде до готовности. Чтобы картофель быстрее отварился, лучше разрезать его на несколько частей. Можно немного переварить картофель, тогда его будет легче растолочь. Когда картофель будет готов, слить с него воду и размять в пюре до получения однородной массы. Картофельных комочков оставаться в нем не должно.
Лук очистить, нарезать мелко и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Соединить картофель с обжаренным луком, добавив растительное масло, на котором жарился лук. Так начинка не будет сухой. Приправить по вкусу солью и перемешать. Теперь начинка должна немного остыть. В это время необходимо приготовить тесто на вареники.
Просеять через сито в миску для замеса теста пшеничную муку. Лучше сделать это дважды, так мука больше насытиться кислородом, а это позволит тесту стать более нежным и мягким. В чистую небольшую емкость вбить куриное яйцо, всыпать соль и влить растительное масло. Аккуратно взбить содержимое мисочки с помощью вилки. Перелить получившуюся яичную смесь в муку и перемешать. Растительное масло используется для того, чтобы придать тесту эластичность. Готовое тесто убрать в полиэтиленовый пакет и дать ему отдохнуть 20 минут. Это процедура с пакетом позволит тесту стать еще более мягким и эластичным.
Через 20 минут взять 1/3 теста, выложить на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, раскатать в пласт и с помощью формы (стакана, кондитерского кольца) вырезать круги. В центр кругов выложить поостывшую картофельную начинку и слепить вареники, соединив края. С помощью китайской палочки для еды вареникам можно придать красивую форму. Проделать то же самое с оставшимся тестом и начинкой.
В кастрюлю налить воду и довести ее до кипения, посолить и оправить туда вареники. После того, как вареники всплывут, варить их еще три минуты. Готовые вареники с помощью шумовки выложить на тарелку и по желанию присыпать обжаренным луком.
Жареная рыба в кляре
Ингредиенты:
- Рыбное филе – 1 кг;
- Соль;
- Свежемолотый перец;
- Для маринада:
- Лимон – 0,5 — 1 шт;
- Зелень;
- Растительное масло.
Для кляра:
- Мука – 0,5 ст;
- Растительное масло – 2 ст. л;
- Соль;
- Вода.
Рыбное филе вымыть, обсушить и разрезать на порционные куски. Приготовить маринад. В кастрюльку налить растительное масло, добавить лимонный сок и мелко нарезанную зелень. Рыбу посолить, поперчить и положить в подготовленный маринад на 30 минут.
Приготовить кляр. Муку размешать с 2 столовыми ложками растительного масла, теплой водой и посолить — должно получиться негустое тесто без комков, как на блины. Маринованные кусочки рыбы вместе с зеленью обмакивать в кляр и сразу же выкладывать на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарить рыбу с двух сторон до готовности. Готовое блюдо украсить помидорами, оливками или огурцами.
Грибная подлива (из шампиньонов)
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 300 гр;
- Лук репчатый – 2 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Мука пшеничная – 2 ст. л;
- Вода – 400 мл;
- Сметана – 2 ст. л;
- Растительное масло – для жарки;
- Соль, перец – по вкусу.
Нарезать кубиками лук, морковь натереть на терке. Разогреть в сковороде масло и обжарить лук с морковью в течение семи минут. Нарезать кубиками шампиньоны и добавить в сковороду к луку с морковью. Накрыть сковороду крышкой и тушить 20 минут.
В воде хорошо растворить муку, чтобы не было комочков. Сначала лучше налить немного воды и размешать муку, а затем добавить остальную воду. Добавить воду с мукой в сковороду, посолить и поперчить по вкусу. Тушить 10 минут под крышкой. Затем добавить сметану, хорошо размешать и довести до кипения. Дать настояться в течение 10 минут и можно подавать.
Капустный пирог
Ингредиенты:
- Разрыхлитель – 5 гр;
- Мука – 120 гр;
- Сметана – 400 гр;
- Яйца – 3шт;
- Соль по вкусу.
Для начинки:
- Капуста – 500 гр;
- Морковь – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Соль и специи по вкусу;
- Кунжут для посыпки.
Капусту нарезать соломкой. Лук мелко порезать. Морковь натереть на терке. В сковороду налить растительное масло и обжарить немного капусту, далее добавить лук и морковь, оттушить до полуготовности. Специи и соль по вкусу. Главное – не перетушить капусту. Она должна хрустеть. Яйца с солью взбить венчиком, добавить сметану. Далее просеять муку с разрыхлителем. Все перемешать.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Тесто разделить на две равные части. Вылить первую половину теста, далее начинку и залить второй половиной теста.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовки до готовности 40-45 минут, хотя может понадобиться и больше времени в зависимости от духовки. Посыпать еще горячий пирог кунжутом.
В отличие от Крещенского сочельника, 19 января хозяйки готовили богатый стол, на котором было много мяса и других сытных блюд, но трапезцу обязательно начинали с того, что выпивали стакан свяченой в церкви воды.