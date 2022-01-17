Хрещення 2022. Що поставити на святковий стіл на святвечір

Святкова вечеря на святвечір перед Хрещенням була пісною, як і на Різдво, проте на неї не обов'язково було готувати цілих 12 страв.

19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє, яке є останнім у циклі новорічно-різдвяних свят. Традиційно напередодні сім'я збирається на святкову вечерю, головною стравою якої, як на Різдво та Щедрий вечір напередодні старого Нового року, є кутя. У Хрещенський святвечір святкове меню має бути виключно пісним: вареники, риба, пісний борщ, капуста, запечена картопля тощо. Фокус зібрав рецепти страв, які бажано поставити на стіл увечері 18 січня.

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Голодна кутя

Голодна кутя — це пісна кутя, без олії, молока або вершків, але до неї можна додати будь-які сухофрукти.

Інгредієнти:

перлова крупа — 0,5 склянки;

мак;

сухофрукти (родзинки, чорнослив);

горіхи (зазвичай беруть грецькі);

мед за смаком.

Для узвару:

сухофрукти (яблука, груші) — 350-400 гр.;

вода — 3 літри;

мед — 2 ст. л.

Перлову крупу промити, залити холодною водою і залишити на кілька годин, краще на ніч. Мак можна купити вже готовий, його треба лише залити окропом. Або сухий мак залити окропом на 30 хвилин, злити воду та розтерти. Сухофрукти (родзинки, чорнослив тощо) залити окропом на кілька хвилин.

Зварити узвар. Для цього сухофрукти ретельно промити, залити водою та залишити на пів години. Злити воду, в якій замочувалися сухофрукти, залити три літри холодної води та поставити на плиту. Довести узвар до кипіння, зняти з плити, накрити кришкою та залишити настоюватися. Коли узвар охолоне до теплого стану, додати мед. Остудити.

У готову кашу додати мак, сухофрукти, горіхи та мед. Перемішати. Залити узваром і подавати.

[ + – ] Голодна кутя

Узвар йшов окремою позицією на столі напередодні Хрещення.

Пісні галушки з цибулею ⠀⠀

Інгредієнти:

борошно — 600 г.;

вода — 250 мл.;

рослинна олія — 4 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

лавровий лист — 1-2 шт.;

цибуля — 1 шт.

У посуді закип'ятити воду, додати сіль та 2 ст. ложки олії. Всипати половину борошна і добре розмішуючи, замісити тісто так, щоб воно відлипло від стінок. Викласти тісто в миску й остудити. Вимісити його, підсипаючи другу частину борошна. Дати тісту відпочити 10-15 хвилин, після чого поділити його на 3-4 частини. Скачати джгути та розрізати на невеликі частини. Закип'ятити 1,5 літри води в каструлі, додати сіль, лавровий лист і перець горошком. Туди відправити тісто нарізане шматочками. Варити галушки 4-5 хвилин після того, як вони піднімуться.

Дрібно нашатковану цибулю обсмажити на 2 ст. ложках рослинної олії до золотистого кольору. Галушки викласти в тарілки і заправити обсмаженою цибулею. Пісні галушки з цибулею готові. Прикрасити за бажанням і подавати до столу.

[ + – ] Пісні галушки з цибулею

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

борошно — 3 склянки;

вода — 1 склянка;

яйця — 1 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Начинка:

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

рослинна олія — 50 мл.;

сіль за смаком.

Для подачі до столу :

цибуля — 1 шт.;

рослинна олія (для смаження) — 15 мл.;

сметана — 300 г.

Спочатку потрібно приготувати начинку. Картоплю очистити і відварити в підсоленій воді до готовності. Щоб картопля швидше відварилася, краще розрізати її на кілька частин. Можна трохи переварити картоплю, тоді її буде легше потовкти. Коли картопля буде готова, злити з неї воду і розім'яти в пюре до отримання однорідної маси. Картопляних грудочок залишатися в ньому не повинно.

Цибулю очистити, нарізати дрібно й обсмажити на олії до золотистого кольору. З'єднати картоплю з обсмаженою цибулею, додавши олію, на якій смажилася цибуля. Так начинка не буде сухою. Приправити до смаку сіллю і перемішати. Тепер начинка має трохи охолонути. У цей час потрібно приготувати тісто на вареники.

Просіяти через сито в миску для замісу тіста пшеничне борошно. Краще зробити це двічі, так борошно більше насититься киснем, а це дозволить тісту стати ніжнішим і м'яким. У чисту невелику ємність вбити куряче яйце, всипати сіль і влити олію. Обережно збити вміст миски за допомогою виделки. Перелити яєчну суміш, що вийшла, в борошно і перемішати. Рослинна олія використовується для того, щоб надати тісту еластичність. Готове тісто прибрати у поліетиленовий пакет і дати йому відпочити 20 хвилин. Ця процедура з пакетом дозволить тісту стати ще більш м'яким та еластичним.

Через 20 хвилин взяти 1/3 тіста, викласти на злегка присипану борошном робочу поверхню, розкатати в пласт і за допомогою форми (склянки, кільця кондитерського) вирізати кола. У центр кіл викласти охолоджену картопляну начинку і зліпити вареники, з'єднавши краї. За допомогою китайської палички для їжі вареникам можна надати гарної форми. Зробити те ж саме з тістом і начинкою, що залишилися.

У каструлю налити воду і довести до кипіння, посолити і відправити туди вареники. Після того, як вареники випливуть, варити їх ще три хвилини. Готові вареники за допомогою шумівки викласти на тарілку та за бажанням присипати обсмаженою цибулею.

[ + – ] Ще один варіант рецепту тіста для вареників на Водохреще

Смажена риба в клярі

Інгредієнти:

рибне філе — 1 кг.;

сіль;

свіжомелений перець;

Для маринаду:

лимон — 0,5-1 шт.;

зелень;

рослинна олія.

Для кляру:

борошно — 0,5 склянки;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль;

вода.

Рибне філе вимити, обсушити та розрізати на порційні шматки. Приготувати маринад. У каструльку налити олію, додати лимонний сік і дрібно нарізану зелень. Рибу посолити, поперчити та покласти в підготовлений маринад на 30 хвилин.

Приготувати кляр. Борошно розмішати з 2 столовими ложками рослинної олії, теплою водою і посолити — має вийти негусте тісто без грудок, як на млинці. Мариновані шматочки риби разом із зеленню вмочувати в кляр і відразу ж викладати на пательню з розігрітою олією. Обсмажити рибу з обох боків до готовності. Готову страву прикрасити помідорами, оливками чи огірками.

[ + – ] Ще один рецепт риби до столу — щука, смажена в манці

Грибна підлива (з печериць)

Інгредієнти:

печериці — 300 гр.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

вода — 400 мл.;

сметана — 2 ст. л.;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — до смаку.

Нарізати кубиками цибулю, моркву натерти на тертці. Розігріти в сковороді олію та обсмажити цибулю з морквою протягом семи хвилин. Нарізати кубиками печериці та додати в сковороду до цибулі з морквою. Накрити сковороду кришкою та тушкувати 20 хвилин.

У воді добре розчинити борошно, щоб не було грудочок. Спочатку краще налити трохи води та розмішати борошно, а потім додати решту води. Додати воду з борошном у сковороду, посолити та поперчити до смаку. Тушкувати 10 хвилин під кришкою. Потім додати сметану, добре розмішати і довести до кипіння. Дати настоятись протягом 10 хвилин і можна подавати.

[ + – ] Грибна підлива

Капустяний пиріг

Інгредієнти:

розпушувач — 5 г.;

борошно — 120 г.;

сметана — 400 г.;

яйця — 3 шт.;

сіль за смаком.

Для начинки:

капуста — 500 г.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль та спеції за смаком;

кунжут для посипання.

Капусту нарізати соломкою. Цибулю дрібно порізати. Моркву натерти на тертці. У сковороду налити олію та обсмажити трохи капусту, далі додати цибулю та моркву, тушкувати до напівготовності. Спеції та сіль за смаком. Головне — не перетушкувати капусту. Вона має хрустіти. Яйця із сіллю збити вінчиком, додати сметану. Далі просіяти борошно з розпушувачем. Усе перемішати.

Форму для запікання змастити олією. Тісто розділити на дві рівні частини. Вилити першу половину тіста, далі начинку та залити другою половиною тіста.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовки до готовності 40-45 хвилин, хоча може знадобитися більше часу залежно від духовки. Посипати гарячий пиріг кунжутом.

[ + – ] Капустяний пиріг — покроковий рецепт

На відміну від Хрещенського святвечора, 19 січня господині готували багатий стіл, на якому було багато м'яса й інших ситних страв, але трапезцю обов'язково починали з того, що випивали склянку води в церкві.