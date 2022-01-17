Музыкант Сергей Шнуров снова станет отцом

Это будет четвёртый ребенок знаменитости.

48-летний российский рок-певец и киноактер Сергей Шнуров станет в четвертый раз отцом. Об этом сообщает телеграмм-канал "Татлер-батлер".

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У фронтмена группы "Ленинград" уже есть трое детей. Один от нынешней жены Ольги Абрамовой, дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова, которая беременная сейчас и четвертым ребенком Сергея. Совместный сын супругов родился в июне 2021 года, однако до сих пор неизвестно, как назвали его родители. А от предыдущих союзов у Шнурова есть двое взрослых детей: 28-летняя дочь Серафима и 21-летний сын Аполлон.

[ + – ] Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.

Как сообщает телеграмм-канал, Сергей и его жена Ольга, с которой они в браке с 2018-го года, отдыхают в Санкт-Морице, и женщина заметно поправилась.

"В Куршавеле хорошо, однако в Санкт-Морице не так накурено. Там были замечены Сергей Шнуров с женой Ольгой Абрамовой. Она заметно прибавила в весе, но не из-за праздничных тазов с оливье — ждет второго ребенка", — пишет "Татлер-батлер".

Отметим, что до брака с Ольгой певец был женат на светской львице и бизнесвумен Елене Мозговой (Матильде) около восьми лет. А через несколько месяцев после развода женился на Абрамовой.

Напомним, Сергей Шнуров решил податься в политику и получил неодобрение общественности.