Музикант Сергій Шнуров знову стане батьком

Це четверта дитина знаменитості.

48-річний російський рок-співак та кіноактор Сергій Шнуров стане вчетверте батьком. Про це повідомляє телеграм-канал "Татлер-батлер".

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Фронтмен гурту "Ленінград" уже має трьох дітей. Одного від теперішньої дружини Ольги Абрамової, дочки уральського мільярдера Валерія Абрамова, яка наразі вагітна четвертою дитиною. Спільний син подружжя народився у червні 2021-року, проте досі невідомо, як назвали його батьки. А від попередніх союзів Шнурова є двоє дорослих дітей: 28-річна дочка Серафима та 21-річний син Аполлон.

[ + – ] Сергій Шнуров та Ольга Абрамова одружилися у 2018-му році.

Як повідомляє телеграм-канал, наразі Сергій та його дружина Ольга, з якою вони у шлюбі з 2018-го року, відпочивають у Санкт-Моріці. А жінка помітно погладшала.

"У Куршавелі добре, проте в Санкт-Моріці не так накурено. Там були помічені Сергій Шнуров з дружиною Ольгою Абрамовою. Вона помітно додала у вазі, але не через святкові тази з олів'є — чекає на другу дитину", — пише "Татлер-батлер".

Зазначимо, що до шлюбу з Ольгою співак був одружений зі світською левицею та бізнесвумен Оленою Мозговою (Матільдою) близько восьми років. А за кілька місяців після розлучення одружився з Абрамовою.

Нагадаємо, Сергій Шнуров вирішив податися в політику і отримав несхвалення громадськості.