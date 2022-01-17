Крещение Господне 2022. Что можно и чего нельзя делать в праздник

19 января христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне

Уже скоро православные христиане будут отмечать большой праздник Крещения Господня из рождественско-новогоднего цикла, которым завершаются Рождественские Святки – как принято называть этот самый цикл, продолжающийся с 7 по 19 января. Этот праздник также имеет огромное количество народных названий: Крещение, Водохреща, Иордань, Водоосвящение, Водосвятие. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

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История праздника

Праздник Крещения установлен в память Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Иисус Христос также принял крещение Иоанна, хотя, согласно христианскому учению, не имел греха. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, хоть эти праздники и следует различать.

[ + – ] Крещение Иисуса Христа. Фреска Джотто Фото: Скриншот

Считается, что при Крещении Иисуса миру явилась Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя".

Традиции Крещения, или Водохреща в Украине

Считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы. Накануне, в Крещенский сочельник, который еще называли Голодная кутья или Голодный вечер, прекращались веселье и обильное застолье. Хозяйки, готовясь к посту, варили кутью без масла.

Но главным событием, конечно, становились Крещенские купания. Надо помнить, что Христос погружался в реку Иордан, которая находится в куда более теплом климате, так что в Украине такие традиционные купания в ледяной воде становились испытанием смелости и доблести.

[ + – ] Праздник Крещения в Киеве Фото: Скриншот

На реке традиционно вырубали из льда купель, или, как ее называют – Иордань, а из кусков льда складывают крест. Наши предки считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целебную силу, так что, окунувшись в прорубь, можно избавиться от болезней и грехов. Обязательно было купание для тех, кто наряжался во время колядования и щедрования, чтобы смыть с себя "бесовскую личину". Всего совершается два обряда освящения воды: накануне Крещения, в Крещенский вечер – внутри церкви, и в день Крещения – на ближайшем озере или реке. 18 января принято идти в церковь на праздничную службу, после чего священники освещают водоемы. И с утра начинаются праздничные купания.

[ + – ] Освещение "Иордани" - проруби на Крещение Фото: Скриншот

Все обряды на Крещение носят очистительный характер – перед праздником тщательно убирали дом, готовили чистую одежду.

Обряды на Крещение

Кроме традиционного купания в проруби, накануне соблюдали строгий пост. Также бытовало мнение, что лучше искупаться ночью, когда взойдет первая звезда.

За ужином в Крестный вечер ели кутью, жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, овсяный кисель и узвар. Начинать трапезу можно было лишь отпив святой воды, а поужинав, все клали ложку в одну тарелку, прикрывая их сверху ломтем хлеба – чтобы хлеб родил. С помощью этих же ложек девушки гадали: выходили на порог и стучали ими. Если где-то залает пес, то в эту же сторону она замуж и пойдет.

Скотину окропляли святой водой – чтоб не болела, также в этот день сжигали дидуха, если не сделали этого раньше, а золу высыпали в огород, чтобы был хороший урожай.

На этот праздник также собирали снег и хранили растаявшую воду на случай недомоганий, добавляли эту воду скотине и домашней птице в еду. А свечу, которую приносили со службы в церкви 18 января, бережно хранили. Считается, что она защищает от нечистой силы. Ее огнем также ставили кресты над дверями и окнами, чтобы уберечься от нечистой силы.

Что можно делать на Крещение

Можно и нужно гадать – это последняя ночь для проведения святочных гаданий. Девушки гадали на суженого, взрослое поколение на урожай. Также следует запоминать сны – в ночь на 19 января они считались вещими;

Можно щедровать, но уже более с конкретной целью – только у тех домов, где есть девушки на выданье;

Крещение – отличное время для сватовства, ведь сразу после праздника начинает сезон свадеб, а на сам праздник 19 января проводились смотрины, ради чего родители с незамужними девушками даже ездили в соседние села;

Можно умываться снегом, набранным в ночь на 19 января, предварительно окунув талую воду калину, или коралловые бусы, считалось, что этот нехитрый обряд омолаживает и добавляет красоты.

Что запрещается делать на Крещение

С 19 января и всю неделю запрещается полоскать на реке белье, считается, что за него ухватятся черти и выскочат на сушу;

Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, сплетничать и злословить;

В Крещение нельзя заниматься уборкой, выметать сор и выбрасывать еду, тогда весь год будет голодным и проблемным;

Нельзя плакать – согласно поверьям, кто проведет Крещение в слезах – так и будет плакать весь год;

Так как Крещение считается большим церковным праздником, то в этот день не рекомендуется работать.

Приметы на Крещение