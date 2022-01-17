Хрещення Господнє 2022. Що можна і чого не можна робити на свято

19 січня християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє

Вже скоро православні християни відзначатимуть велике свято Хрещення Господнього з різдвяно-новорічного циклу, яким завершуються Різдвяні Святки — як прийнято називати цей цикл, що триває з 7 по 19 січня. Це свято також має величезну кількість народних назв: Водохреща, Йордан, Водоосвячення, Водосвяття. Свято починається ввечері 18 січня, коли всі православні відзначають Хрещенський Святвечір.

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Історія свята

Свято Хрещення встановлено на згадку про Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, коли йому було 30 років. З Євангелія відомо, що Іван Хреститель, закликаючи народ до покаяння, хрестив людей у водах Йордану. Ісус Христос також прийняв хрещення Івана, хоча, згідно з християнським вченням, не мав гріха. Свято Хрещення також називається святом Богоявлення, хоч ці свята слід розрізняти.

[ + – ] Хрещення Ісуса Христа. Фреска Джотто Фото: Скриншот

Вважається, що під час Хрещення Ісуса світові з'явилася Пресвята Трійця: "Бог Отець глаголив з небес про Сина, Син хрестився від святого Предтечі Господнього Іоанна, і Святий Дух зійшов на Сина у вигляді голуба".

Традиції Водохреща в Україні

Вважається, що з цього дня починаються хрещенські морози. Напередодні, в Хрещенський святвечір, який ще називали Голодна кутя або Голодний вечір, припинялися веселощі та рясна гулянка. Господині, готуючись до посту, варили кутю без олії.

Але головною подією, звичайно, ставали Водохрещі. Треба пам'ятати, що Христос занурювався в річку Йордан, яка перебуває у значно теплішому кліматі, тому в Україні такі традиційні купання в крижаній воді ставали випробуванням сміливості та доблесті.

[ + – ] Свято Хрещення у Києві Фото: Скриншот

На річці традиційно вирубували з льоду купіль, або, як її називають — Йордан, а зі шматків льоду складають хрест. Наші пращури вважали, що вода в Хрещенську ніч набирає цілющої сили, так що, поринувши в ополонку, можна позбутися хвороб і гріхів. Обов'язково було купання для тих, хто вбирався під час колядування та щедрування, щоб змити з себе "бісову маску". Усього відбувається два обряди освячення води: напередодні Хрещення, у Хрещенський вечір — усередині церкви, і в день Хрещення — на найближчому озері або річці. 18 січня прийнято йти до церкви на святкову службу, після чого священики освячують водоймища. І від ранку розпочинаються святкові купання.

[ + – ] Освячення "Йордані" — ополонки на Водохреще Фото: Скриншот

Усі обряди на Водохреща мають очисний характер — перед святом ретельно прибирали будинок, готували чистий одяг.

Обряди на Водохреще

Крім традиційного купання в ополонці, напередодні дотримувалися суворого посту. Також була думка, що краще викупатися вночі, коли зійде перша зірка.

За вечерею в Другий Святий вечір їли кутю, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, вівсяний кисіль та узвар. Починати трапезу можна було лише відпивши святої води, а повечерявши, всі клали ложку в одну тарілку, прикриваючи їх згори скибкою хліба — щоб хліб вродив. За допомогою цих же ложок дівчата ворожили: виходили на поріг та стукали ними. Якщо десь загавкає пес, то в цей же бік вона заміж і піде.

Скотину окропляли святою водою — щоби не хворіла, також у цей день спалювали дідуха, якщо не зробили цього раніше, а золу висипали на город, щоб був добрий урожай.

На це свято також збирали сніг і зберігали талу воду, на випадок нездужань, додавали цю воду худобі та свійській птиці в їжу. А свічку, яку приносили зі служби у церкві 18 січня, дбайливо зберігали. Вважається, що вона захищає від нечистої сили. Її вогнем також ставили хрести над дверима та вікнами, щоб уберегтися від нечистої сили.

Що можна робити на Водохреще

Можна і треба ворожити — це остання ніч для проведення святкових ворожінь. Дівчата ворожили на нареченого, доросле покоління на врожай. Також слід запам'ятовувати сни — у ніч проти 19 січня вони вважалися пророчими;

Можна щедрувати, але вже з конкретною метою — тільки в тих будинках, де є дівчата на виданні;

Хрещення — чудовий час для сватання, адже відразу після свята починається сезон весіль, а на саме свято 19 січня проводилися оглядини, заради чого батьки із незаміжніми дівчатами навіть їздили до сусідніх сіл;

Можна вмиватися снігом, набраним у ніч на 19 січня, попередньо зануривши у талу воду калину, або коралові намисто, вважалося, що цей нехитрий обряд омолоджує та додає краси.

Що забороняється робити на Водохреще

З 19 січня та весь тиждень забороняється полоскати у річці білизну, вважається, що за неї вхопляться чорти та вискочать на сушу;

Як і в інші церковні свята, на Хрещення не можна сваритися, пліткувати і лихословити;

У Хрещення не можна займатися прибиранням, вимітати сміття та викидати їжу, тоді весь рік буде голодним та проблемним;

Не можна плакати — згідно з повір'ями, хто проведе Хрещення у сльозах — так і плакатиме весь рік;

Оскільки Хрещення вважається великим церковним святом, то цього дня не рекомендується працювати.

Прикмети на Водохреще