67-летняя модель Кристи Бринкли показала идеальную фигуру в бикини

Модель отдыхает с детьми на тропических островах

Известная американская модель Кристи Бринкли опубликовала новое селфи в Instagram, продемонстрировав идеальную фигуру.

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В комментариях поклонники неоднократно задали вопрос, который уже давно "преследует" Кристи: "где она нашла фонтан молодости?".

[ + – ] 70-летняя модель Кристи Бринкли

Бринкли, которой сейчас 67 лет, работает моделью с 1970-х. Появившись на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 1979 году, она задала "золотой стандарт" и была единственной героиней обложки три года подряд. Модные эксперты считают, что именно благодаря Кристи журнал о пляжной моде стал явлением поп-культуры.

Кристи работала с известным модельным агентством Эйлин Форд, а в 1975 году она заключила контракт с косметическим брендом CoverGirl. Отношения с этой компанией продлились в течение 20 следующих лет, что стало самым продолжительным контрактом в истории модной индустрии.

Всего за свою карьеру Кристи появилась на обложках журналов, включая Vogue, Glamour, Esquire, более 500 раз. В 2015 году она выпустила книгу "Вечная красота", где раскрыла секреты ухода за собой.

[ + – ] 70-летняя модель Кристи Бринкли

Она была замужем четыре раза и у нее трое детей.

Брикнли признается, что своей внешностью обязана хорошей наследственности и уходу за собой. Она даже пробовала ботокс, но эффект ей не понравился. Она охраняет кожу от солнца и много времени уделяет увлажнению. Также она соблюдает вегетарианскую диету 13 лет, занимается йогой и ежедневно делает курс упражнений.

Ранее идеальную фигуру на пляжном фото демонстрировала известная актриса Джейн Сеймур. Актрисе, которая была "девушкой Бонда" в 1973 году, исполнилось 70 лет.