67-річна модель Крісті Брінклі показала ідеальну фігуру в бікіні

Модель відпочиває з дітьми на тропічних островах.

Відома американська модель Крісті Брінклі опублікувала нове селфі в Instagram, продемонструвавши ідеальну фігуру.

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У коментарях шанувальники неодноразово поставили запитання, яке вже давно "переслідує" Крісті: "де вона знайшла фонтан молодості?".

[ + – ] 67-річна модель Крісті Брінклі

Брінклі, якій зараз 67 років, працює моделлю з 1970-х. З'явившись на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit у 1979 році, вона поставила "золотий стандарт" і була єдиною героїнею обкладинки три роки поспіль. Модні експерти вважають, що саме завдяки Крісті журнал про пляжну моду став явищем поп-культури.

Крісті працювала з відомим модельним агентством Ейлін Форд, а в 1975 вона уклала контракт з косметичним брендом CoverGirl. Відносини з цією компанією тривали протягом 20 наступних років, що стало найтривалішим контрактом в історії модної індустрії.

За свою кар'єру Крісті з'явилася на обкладинках журналів, включаючи Vogue, Glamour, Esquire, понад 500 разів. 2015 року вона випустила книгу "Вічна краса", де розкрила секрети догляду за собою.

[ + – ] 67-річна модель Крісті Брінклі

Вона була одружена чотири рази, і в неї троє дітей.

Брікнлі зізнається, що своєю зовнішністю зобов'язана гарній спадковості та догляду за собою. Вона навіть пробувала ботокс, але ефект не сподобався. Вона охороняє шкіру від сонця і багато часу приділяє зволоженню. Також вона дотримується вегетаріанської дієти 13 років, займається йогою і щодня робить курс вправ.

Раніше ідеальну фігуру на пляжному фото демонструвала відома акторка Джейн Сеймур. Акторці, яка була "дівчиною Бонда" у 1973 році, виповнилося 70 років.