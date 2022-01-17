Королева Елизавета ищет нового охранника замка, который не боится замкнутых пространств

Новый сотрудник будет охранять замок Холируд в Шотландии, где по слухам, полно призраков

Королевская семья ищет нового охранника, который будет работать в шотландской резиденции Холируд. От него требуется быть уверенным в себе, опытным и без боязни замкнутых пространств. Об этом пишет Daily Mail.

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Новому сотруднику придется работать по 12 часов в течение двух ночей и двух дней, а затем он получит четыре выходных дня.

[ + – ] Королевская гвардия на построении в замке Холируд Фото: Royal Collection Trust

Охрану решили усилить после попытки проникновения в Виндзорский замок на Рождество. 19-летнего мужчину из Саутгемптона арестовали 25 декабря, пока 95-летняя королева отмечала праздник с сыном, 73-летним принцем Чарльзом и его супругой, Камиллой Паркер-Боулз.

Злоумышленник пробрался в замок, перекинув веревочную лестницу через забор, при нем оказался арбалет, и оказалось, что он не совсем здоров психически, а потому он до сих пор находится на попечении медицинских работников.

Так что охрану королевских резиденций было решено усилить. От охранника замка Холируд требуется патрулировать территорию, проверять посетителей и поддерживать "безопасную и среду во дворце".

Какова зарплата будущего хранителя покоя королевской семьи – не раскрывается, но в Букингемском дворце сообщили, что она "конкурентоспособна", к тому же охраннику предоставляются льготы.

[ + – ] Замок Холируд Фото: Royal Collection Trust

Надо отметить, что служить охраннику придется в замке, полном приведений. В резиденции Холируд, основанной на месте Холирудского Аббатства в 1128 году проживала Мария Стюарт. И здесь до сих пор хранятся ее личные вещи, включая прядь волос. Также здесь произошло убийство Давида Риччо — близкого друга королевы, ее личного помощника, музыканта и певца.

На полу спальни королевы все еще проступают кровавые следы, а ночами здесь, по слухам, слышаться шорохи и грустные вздохи.