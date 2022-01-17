Королева Єлизавета шукає нового охоронця замку, який не боїться замкнених просторів

Новий співробітник охоронятиме замок Голіруд у Шотландії, де за чутками повно примар

Королівська родина шукає нового охоронця, який працюватиме у шотландській резиденції Голіруд. Від нього потрібно бути впевненим у собі, досвідченим і без остраху замкнутих просторів. Про це пише Daily Mail.

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Новому співробітнику доведеться працювати по 12 годин протягом двох ночей та двох днів, а потім він отримає чотири вихідні дні.

[ + – ] Королівська гвардія на шикуванні в замку Голіруд Фото: Royal Collection Trust

Охорону вирішили посилити після спроби проникнення у Віндзорський замок на Різдво. 19-річного юнака із Саутгемптона заарештували 25 грудня, поки 95-річна королева відзначала свято із сином, 73-річним принцом Чарльзом та його дружиною, Каміллою Паркер-Боулз.

Зловмисник пробрався в замок, перекинувши мотузкові сходи через паркан, при ньому виявився арбалет, і виявилося, що він не зовсім здоровий психічно, а тому він досі перебуває під опікою медичних працівників.

Отже, охорону королівських резиденцій було вирішено посилити. Від охоронця замку Голіруд потрібно патрулювати територію, перевіряти відвідувачів та підтримувати "безпечне та середовище у палаці".

Яка зарплата майбутнього охоронця спокою королівської сім'ї — не розкривається, але у Букінгемському палаці повідомили, що вона "конкурентоспроможна", до того ж, охоронцеві надаються пільги.

[ + – ] Замок Голіруд Фото: Royal Collection Trust

Слід зазначити, що служити охоронцеві доведеться у замку, повному примар. У резиденції Голіруд, заснованій на місці дому Голірудського Абатства у 1128 році проживала Марія Стюарт. І тут досі зберігаються її особисті речі, включаючи пасмо волосся. Також тут сталося вбивство Давида Річчо — близького друга королеви, її особистого помічника, музиканта та співака.

На підлозі спальні королеви все ще проступають криваві сліди, а ночами тут, за чутками, чути шурхіт і сумні зітхання.