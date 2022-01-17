Вышел новый трейлер сериала "Изобретая Анну" об аферистке из России (видео)
Премьера картины ожидается 11 февраля 2022 года
Накануне стриминговая платформа Netflix обнародовала новый трейлер сериала "Изобретая Анну" (Inventing Anna), посвященный жизни аферистки из России.
Россиянка Анна Сорокина (Делви) на протяжении многих лет притворялась не той, кем она была на самом деле. Для личных выгод девушка придумала образ наследницы немецкого миллиардера и вводила в заблуждение богатых людей Нью-Йорка. Анна одалживала значительные суммы и не возвращала их.
Благодаря своей легенде жила мошенница в 5-звездочных отелях. Она присвоила денег и услуг более чем на 200 тысяч долларов. Сорокину разоблачили и посадили в тюрьму в 2019 году. В 2021 году она вышла на свободу, а Netflix купил права на экранизацию этой истории за 320 тысяч долларов.
Отметим, что в сериале "Изобретая Анну" сыграют актеры Анна Кламски, Джулия Гарнер, Ариан Моаед и другие. На экраны картина выйдет 11 февраля этого года. Ожидается 10 эпизодов "Изобретая Анну". А сценаристом сериала стала Шонда Раймс, работавшая над сериалом "Бриджертоны".
Ранее Фокус писал об истории аферистки Анны Сорокиной, которая вышла на свободу в 2021-м году.
Напомним, какие сериалы зрители ожидают в 2022 году. Среди них "Изобретая Анну".