Вийшов новий трейлер серіалу "Вигадана Анна" про аферистку з Росії (відео)

Прем'єра картини очікується 11 лютого 2022 року.

Напередодні стримінгова платформа Netflix оприлюднила новий трейлер серіалу "Вигадана Анна" (Inventing Anna), який присвячений темі життя аферистки з Росії.

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Росіянка Анна Сорокіна (Делві) протягом багатьох років удавала з себе не ту, ким вона була. Для особистих вигод дівчина надягла маску спадкоємиці німецького мільярдера і вводила в оману багатих людей Нью-Йорка. Дівчина позичала значні суми і не повертала їх.

Завдяки своїй легенді жила шахрайка в 5-зіркових готелях. Вона привласнила грошей і послуг на понад 200 тисяч доларів. Сорокіну викрили та посадили у в'язницю у 2019-му році. У 2021-му вона вийшла на волю, а Netflix купив права на екранізацію цієї історії за 320 тисяч доларів.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вигадана Анна"

Зазначимо, що в серіалі "Вигадана Анна" зіграють актори Анна Кламскі, Джулія Гарнер, Аріан Моаєд та інші. На екрани картина вийде 11 лютого цього року. Очікується 10 епізодів "Вигаданої Анни". А сценаристом серіалу стала Шонда Раймс, яка також свого часу працювала над серіалом "Бріджертони".

Раніше Фокус писав про історію аферистки Анни Сорокіної, яка вийшла на волю у 2021-му році.

Нагадаємо, які серіали глядачі очікують у 2022-році. Серед них "Вигадана Анна".