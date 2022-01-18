Редчайший черный бриллиант Enigma впервые выставили на всеобщее обозрение (видео)

Enigma, станет самым крупным ограненным бриллиантом любого вида, представленным на аукционе. В аукционном доме Sotheby's в ОАЭ за него надеются получить не менее $5 млн, в том числе и криптовалютой.

Уникальный черный ограненный бриллиант под названием Enigma весом 555,55 карата, впервые представлен миру в Дубае 17 января. В скором времени его планируют выставить на аукцион, где могут продать за $5 млн, говорится в аккаунте аукционного дома Sotheby's.

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По мнению экспертов, он образовался, когда метеорит или астероид упал на Землю 2,6 — 3,8 млрд лет назад. Камень содержит следы азота и водорода, которых много в космосе, а также осборнит – минерал, уникальный для метеоров.

Алмаз был приобретен необработанным камнем в 1990-х годах его нынешним владельцем, который огранил его в нынешнюю форму, вдохновленную ближневосточным символом силы и защиты в форме ладони, Хамсой. Он станет самым крупным ограненным бриллиантом любого вида, представленным на аукционе.

После показа в Дубае Enigma отправится в Лос-Анджелес (24–26 января) и Лондон (2–9 февраля), прежде чем 3 февраля начнется семидневный онлайн-аукцион.

"Для нас большая честь, что Дубай был выбран в качестве первой остановки для этой исключительной редкости, и мы очень рады сыграть роль в его путешествии, которое началось так много миллионов лет назад", – заявила глава аукционного дома Sotheby's в ОАЭ Катя Нуноу Буиз.

[ + – ] Вес бриллианта Enigma – 555,55 карата

Черные алмазы, или карбонадо, состоят из микрокристаллических алмазов со случайной кристаллографической ориентацией. Эти камни кажутся темными, непрозрачными, пористыми и часто имеют тонкий блеск. Впервые они были признаны типом алмаза в 1841 году португальскими старателями в Бразилии, которые назвали их "карбонадо", потому что они выглядят как крошечные кусочки древесного угля.

По словам специалиста по ювелирным изделиям Sotheby's в Дубае Софи Стивенс, черные бриллианты – "исключительно старые":

"Белые алмазы и другие цветные алмазы обычно находят в кимберлитовой породе, и они всплывают на поверхность Земли в результате извержения вулкана. Принимая во внимание, что черные алмазы карбонадо находятся в осадочных аллювиальных отложениях, что означает, что они уносятся водой, например, ручьями. Их можно найти очень близко к поверхности Земли, если не на ней".

Она предполагает, что камень Enigma, вероятно, образовался после того, как астероид упал на Землю и вызвал химическое осаждение паров, которое сформировало эти алмазы.

Это также одно из самых сложных веществ для огранки, но специалисты сумели превратить его в драгоценность с 55 гранями.

Стивенс не исключает, что уникальный камень может уйти с молотка не только за реальные деньги, но и за криптовалюту. Она подчеркнула, что это предложение в ОАЭ озвучено впервые и "соответствует собственному обязательству правительства исследовать новые цифровые, технологические и научные достижения".

Напомним, на ювелирной выставке в Дубае бренд Tiffany & Co представил самое дорогое колье в истории бренда под названием World's Fair. По оценкам отраслевых экспертов, его стоимость – от $20 до $30 млн.